鈊象Q1純益季增3成 EPS達11.24元 雙寫新猷

遊戲廠鈊象 (3293-TW) 今 (7) 日公告第 1 季財報，在行動網路遊戲動能強勁下，單季稅後純益達 7.92 億元，季增 30.05%，年增 1.5 倍，每股純益 11.24 元，賺逾一個股本，再寫單季純益與 EPS 新猷。

鈊象第 1 季營收 18.94 億元，季增 13%，年增 94.03%，毛利率 95.99%，季增 2.37 個百分點，年增 4.78 個百分點，營益率 48.5%，季減 0.32 個百分點，年增 11.18 個百分點；稅後純益 7.92 億元，季增 30.05%，年增 1.5 倍，每股純益 11.24 元。

鈊象今年 1 月營收首度突破 6 億元大關、達 6.16 億元，2、3 月營收又再改寫新高紀錄，續站穩 6 億元大關之上。受惠傳統遊戲產業旺季，加上宅經濟發手遊付費率攀升，鈊象今年首季營運動能強勁。

鈊象董事長李柯柱日前表示，今年營運樂觀看待，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，並持續投入新產品線開發，看好五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。

鈊象也同步公告 4 月營收 5.94 億元，月減 8.76%，年增 75.24%，中止連 3 個月站穩 6 億元大關；前 4 個月累計營收 24.88 億元，年增 89.18%。