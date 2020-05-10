鴻海、華碩、金控大廠法說登場、東元股東會 本周大事預告

鴻海本周五 (15 日) 將舉行線上法說，董座劉揚偉預計釋出第 2 季、下半年展望，外界也關心最新產能狀況、客戶 5G 新機進度等；重量級金控中信金、台新金、富邦金也將在本周陸續召開法說會，市場聚焦台股、海外資金布局；東元則預計在明 (11) 日舉辦股東會，公司派與市場派將正面對決，以下是本周大事預告：

鴻海法說周五登場 聚焦五大重點

鴻海本周五 (15) 日將舉行線上法說，除將公布第一季財報外，市場也關注董事長劉揚偉對第 2 季及下半年展望看法，另外先前宣布將在珠海興建封測廠、最新產能狀況、客戶 5G 新機進度等，料將成法人焦點。

劉揚偉在前一次公開法說上指出，今年在疫情影響下，上半年營運將由過往的「五窮六絕」變成「二窮三絕」，第二季的營運會回到過往第一季水準，上半年可望持平去年同期。

重量級金控法說會開跑 中信、台新、富邦金接棒登場

重量級金控中信、台新、富邦金將在本周召開法說會，中信金明 (11) 日首發，台新金、富邦金則分別在 13 日、14 日召開，外界關注各家資產品質、呆帳費用等營運現況，且隨著疫情持續發展，債務違約風險增加、台股資產配置也將是一大關注焦點。

東元股東會登場 公司派、市場派正面對決

東元明 (11) 日將召開股東會，大股東寶佳集團所提的現金減資案，與公司派立場對立，且公司派為抵禦寶佳，也提出修改公司章程案，擬將董事會席次降至 7 至 11 席，確保明年的董事改選與經營方向，雙方將在明日的股東會正面對決。

科技廠華碩、樺漢法說 疫情影響與下半年展望受矚

科技大廠華碩、工業電腦大廠樺漢皆在本周召開法說會，由於疫情持續擴大，外界關注疫情對營運影響，以及下半年營運展望，其中，樺漢第 1 季營收雖優於預期，年增 1.5%，不過考量疫情衝擊，先前對下半年看法已轉保守，全年營收目標則為年增 5%-10%。

疫情衝擊顯現 4 月稅收恐不妙

財政部周二 (12 日) 將公布 4 月稅收，外界預期，由於疫情影響消費終端力道，2 月與 3 月的零售業、餐飲業的營業額均年減 2 成以上，且外銷零稅率申請退稅也驟降，反映出口外銷、廠商進貨的商業活動趨緩，外界預期，4 月在疫情衝擊擴大下，稅收金額恐不妙。