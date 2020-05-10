友達、群創孵金雞抗產業逆風 Q2虧損可望逐步收斂

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季仍逃虧損命運，合計共大虧百億元，但虧損幅度較前一季收斂，雙虎近期也積極朝高值化、場域經濟方向布局，分別孵出小金雞力抗產業逆風，法人認為，雖然整體面板價格、供需仍有壓，但在新事業布局、營運調整逐步發酵，雙虎第 2 季虧損可望進一步收斂。

友達近年持續進行價值轉型策略，去年延攬柯富仁回鍋擔任總經理，董事長彭双浪也喊出 AUO Next 轉型策略計畫，在既有新事業、調整業務組織外，上周更宣布擬分割通用及公共訊息顯示器事業部門，成立 100% 持股子公司達擎。

據了解，這是友達首次分割旗下事業單位，因通用、公共訊息顯示器產品屬客製化、少量多樣，在產業逆風中仍維持獲利，去年營收約 349.4 億元，占營收比重約 13%，明年將正式成立達擎，資本額約 3.68 億元，董事長、總經理同樣由彭双浪、柯富仁擔任，

在此之前，2008 年友達也成立專責單位，展開四大新事業布局，包含智慧零售、大健康、循環經濟、智慧工業服務等，其中智慧零售方面，友達在收購美國數位顯示看板系統、內容整合商 ComQi，去年更進一步收購金融、零售內容推播商 JohnRyan，大健康則成立友達頤康。

群創則瞄準醫療、車用市場，去年 3 月分別出資 2 億元成立睿生光電、群豐駿科技兩間新創子公司，其中睿生光電在去年 9 月正式揭幕成立，由總經理楊柱祥擔任董事長，瞄準全球 X 光、預防醫療服務商機，群豐駿則專攻車載顯示器，公司英文為 CarUX，董事長則由群創執行副總丁景隆擔任。

市場人士指出，面板廠今年營運仍有壓，除產業供需價格問題外、全球景氣低迷、運動賽事遞延也是原因，觀察雙虎 4 月營收，在大尺寸面板出貨增加、筆電平板等 IT 面板需求支撐下，雙雙站穩 200 億元大關，預期在遠距商機延續、新事業布局逐步發酵下，雙虎第 2 季虧損可望收斂。

價格方面，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，雖然韓系面板廠逐步下調產能，但整體供給仍維持高檔，不過由於 4 月主流液晶電視面板價格出現較大跌幅，因此，預計 5 月部分尺寸價格跌幅將收斂，估降幅落在 2-3 美元，有助緩解跌價壓力。