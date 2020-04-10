智冠3月營收寫27個月新高 Q1攀9季高點

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 7.47 億元，月增 29.9%，年增 47.13%，創近 27 個月來新高；第 1 季營收 19.14 億元，季增 27.18%，年增 28%，寫近 9 季新高。智冠表示，受惠子公司遊戲新幹線 2 款新作與經銷合作的《三群 M》表現亮眼，推升 3 月、第 1 季營收攻高。

智冠 2018 年起全面採用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報 (IFRS 15)，採用淨額認列法，營收認列方式改變，營收規模也因此縮減，今年 3 月、第 1 季營收分別為改採淨額法認列以來，單月、單季營收新高紀錄。

由於智冠過去合併收入內容包括 MyCard 儲值兌換收入、遊戲營運收入、權利金收入、第三方支付手續費收入等，淨額認列是將 MyCard 儲值兌換的收入減除原進貨成本淨額結果，認列收入金額，也就是 MyCard 通路部位貢獻的價值，採取淨額認列法後，使智冠營收數字明顯縮減，但不影響獲利表現。

智冠指出，遊戲代理子公司遊戲新幹線，2 月中旬上市 2 款新作，並於 3 月完整貢獻，帶動遊戲新幹線單月營收衝 8 年新高，且與宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，成功獲老玩家支持，累計註冊玩家突破 150 萬人，表現亮眼。

智冠旗下遊戲研發商中華網龍，今年重量級 3D MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，也正緊鑼密鼓進行遊戲優化，預計第 2 季底前上市，下半年可望明顯挹注營運表現。

金融科技事業群方面，藍新集團持續衝刺線上代收付業務規模，旗下「ezAIO 簡單收」近期也陸續在中小型連鎖、街邊實體商店佈建應用，並導入「ezPay 簡單付」電子錢包，大力拓展線下支付應用場景。