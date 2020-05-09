美國會外交委員會挺台加入WHO 致函60國呼籲支持

美國國會外交委員會主席致函全球將近 60 個國家，要求他們支持台灣加入世界衛生組織 (WHO)，並參與 5 月登場的世界衛生大會 (WHA)，一同對抗病毒。信中指出台灣擁有資源和專業，能嘉惠世界對抗新冠病毒 (COVID-19)。

信中寫道：「疾病無國界。我們敦促貴國政府與我們一同處理把台灣納入全球衛生和安全組織以外的迫切問題。鑒於世界各國因為 COVID-19 受的苦難，聯合國會員國共同堅持，邀請台灣參加 2020 年 5 月 WHA 將舉行的虛擬會議，會是正確的開始。」

「世界正努力遏制最早在中國武漢被發現的 COVID-19 病毒散播，此刻正是確保所有國家以世界衛生和安全為優先考量、不被政治凌駕其上的重要時刻。」

信中署名者包括眾議院外交委員會民主黨籍主席 Eliot Engel、共和黨籍資深成員 Michael McCaul，以及參議院外交關係委員會主席 Jim Risch、民主黨資深成員 Bob Menendez。

他們在信中表示，台灣擁有的資源和專業知識，是能嘉惠全球對抗疫情的資產，並指出台灣在 2009 年到 2016 年間都曾受邀出席 WHA。

這些議員在信中邀請「志同道合」的大大小小國家，包括加拿大、泰國、日本、德國、英國、沙烏地阿拉伯和澳洲。《路透》報導這封週五發出的信件內容。

台灣尋求參加世衛決策組織 WHA 在 5 月舉行的部長級會議，獲得華府和一些美國盟友的支持。

美國總統川普和白宮一些官員最近升高對中國的批評，抨擊北京當局隱匿訊息，導致疫情惡化。川普 4 月宣布對世衛撤資，民主黨人雖然不認同這項舉措，但表示世衛確實需要改革。