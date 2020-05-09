〈熱門股〉嘉威轉型有成首季賺贏去年全年 股價衝十年高

嘉威 (3557-TW) 去年宣告由光電事業轉攻家居、廚具用品商機，轉型家居事業有成，首季財報純益達 2.79 億元，每股賺 3.86 元，超越去年全年，股價連兩日跳空漲停，周漲 32.17%，攀上逾 10 年高點。

嘉威原本生產光學膜，2010 年起本業連續虧損，2017 年避開光電產業競爭，積極轉型，去年宣布併購家居業務公司 Golden Star Ocean Ltd 及生產公司 Achieve Goal Limited，並向經濟部登記完成更名為嘉威生活，未來主要經營項目為家居用品、廚具用品，客戶集中在歐美地區。

嘉威第 1 季營收 15.02 億元，季增 31.12%、年增 9603.67%，毛利率 40.81%，季增 2.88 個百分點、年增 36.06 個百分點，營益率 19.36%，季增 8.08 個百分點，稅後純益 2.79 億元、季增 42.77%，皆由虧轉盈，每股純益 3.86 元，賺贏去年全年。

根據調查顯示，去年家居用品全球市場規模達 2000 億美元 (約新台幣 6.12 兆)，預期未來 5 年平均成長率約 10.8%，2023 年全球市場規模將達 3270 億美元 (約新台幣 10 兆)。