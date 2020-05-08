計程車駕駛油料、薪資補助 每人可領6萬元

交通部長林佳龍今 (8) 日表示，觀光、運輸產業是這波疫情的海嘯第一排，每位計程車駕駛都是防疫英雄，考量運將空車巡迴時間增加，交通部陸續祭出薪資、油料等多項補助，每人可領到 6 萬元補貼。

林佳龍上午視察計程車駕駛員工會全國聯合會舉辦的培訓計畫，面對疫情衝擊全球，國際客源歸零、國內旅遊幾乎停擺，林佳龍指出，交通部管轄的產業位於海嘯第一排，從防疫、紓困到振興都超前部署，每位計程車等大眾運輸的駕駛，也都是防疫英雄。

林佳龍表示，計程車除協助防疫車隊外，空車巡迴的時間也因疫情增加，交通部提供運將多項紓困補貼，包括薪資補貼、油資、口罩、防疫用品及人才培訓等，如果全部都申請，也有去上課，每人將可領到 6 萬元補貼。

交通部進一步說明，符合資格者，均可請領薪資補貼最高 3 萬元 (每月 1 萬元、連續 3 個月)，人才培訓最多 18960 元；計程車駕駛部分，因考量協助防疫及空車巡迴，每月最高可獲 2000 元補貼，補貼最長 6 個月，4 月起撥款至計程車駕駛加油卡。

交通部強調，這些紓困措施皆為現已執行的方案，並非新增補助。薪資補貼方面，已於 4 月中起比照觀光產業接受駕駛申請，採按月撥款，最長 3 個月；強化工作知能之人才培訓計畫，駕駛員上課每小時可補助 158 元，最多 120 小時，也於 3 月開辦。