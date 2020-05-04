擴大紓困 蘇揆：有工作無加保者、農漁民排富發放1萬元

行政院今 (4) 日舉行紓困振興方案記者會，閣揆蘇貞昌宣布，將擴大紓困對象，納入有工作無加保者及農漁民二大族群，如賣玉蘭花、流動攤商等，皆排富發放 1 萬元，蘇揆強調，疫情獲得控制後，就能啟動下一階段振興經濟作業。

行政院舉行「擴大紓困、前進振興」記者會，由蘇揆親自上陣，蘇貞昌表示，截至 5 月 1 日止，紓困進度已發放現金 300 億元，紓困 177 萬人；產業薪資補助 19 億元、紓困 5.3 萬人；貸款紓困共核准 3700 億元、紓困 7.4 萬人；降息降租降稅減輕 440 萬個家庭負擔。

蘇貞昌指出，目前仍有民眾在生活、生意和生息上受到影響，因此，特別要求各部會盤點，要給二大族群擴大紓困，首先是「有工作無加保者」，包括沒有加軍、公、教、勞、農保者，如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤商、個人接案等無勞保工作者，將排富發放 1 萬元，鎖定家戶所得高於各縣市基本生活費 1.5 倍以上、低於 2 倍者，預估有 34 萬人可受惠。

此外，針對實際從事農漁生產工作的農漁民，此次也納入擴大紓困，排富發放 1 萬元，不過，限定報稅所得 50 萬元以下、未領取 3 萬元紓困者。

農委會主委陳吉仲進一步說明，原先農漁民符合勞動部紓困條件約有 15 萬人申請，可領取 3 萬元補助，主要投保農保，但有些從事農漁生產的人並未加保，預估有 20 萬名農漁民，可以來申請領取 1 萬元紓困，兩者並無重複。

蘇貞昌指出，對於有工作無加保者，可直接在公所辦理，由衛福部來核撥；農漁民擴大補助則在農會、漁會辦理即可，只要攜帶身分證洽詢櫃台申請，即可領取現金或匯入帳戶。

蘇貞昌強調，疫情穩定獲得控制後，我們就能逐步啟動下一階段振興作業來刺激經濟，針對酷碰券的進程，務必要秉持好領、大家都能接受、有效刺激經濟三大原則，各部會也會持續傾聽各界的意見，整合出最好的方法後才會付諸實施，並沒有所謂的改版問題，「時候還沒到」，目前仍在醞釀中。