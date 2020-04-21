計程車、遊覽車駕駛紓困金來了 4.6億元補助全入帳

為協助受疫情衝擊的計程車及遊覽車客運業駕駛度過難關，交通部祭出薪資補貼每月 1 萬元，共 3 個月，公路總局今 (21) 日表示，自 17 日起動員全國 37 個監理所人員，周末持續加班受理申請，僅 3 天的時間就完成核撥作業，4.6 億元補助都已匯入駕駛們的帳戶。

公路總局說明，這項補貼措施期間為 4 至 6 月，每月定額補貼 1 萬元，計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業等三業駕駛人，每人薪資補貼共計 3 萬元。

公路總局指出，自上週五 (17 日) 起，優先針對駕駛人資格明確的遊覽車及計程車駕駛受理申請作業，動員全國 37 處監理單位不分假日全力受理業者公司及駕駛人申請辦理，並派員主動前往各主要計程車排班據點、休息區設攤，且逐一通知各車隊、車行業者一起動員辦理申請作業。

同時，公路總局協調銀行加快撥款速度，監理人員挑燈夜戰完成銀行撥款所需建檔傳輸作業，在週一 (20 日) 上班日已入帳至完成申請的業者公司及駕駛人帳戶，讓駕駛朋友拿到紓困補助款項。

截至昨 (20) 日，公路總局完成 45994 件申請案件，共計 4 億 5994 萬元補助款，已經撥到申請人帳戶，不過，計程車及遊覽車駕駛人共計 9.3 萬人，公路總局呼籲尚未提出申請的人，儘速檢附應備文件來辦理，同時，監理機關也開始受理小客車租賃業代僱駕駛人的申請審核作業。