〈車市〉4月新車掛牌年減逾1成 創7年同期新低 僅三品牌維持正成長

4 月新車銷售數據今 (4) 日出爐，單月新車掛牌數僅 30822 台，月減 17.3%，年減 11.1%，創 7 年以來同期低點，十大車商中，比起去年同期有成長者僅賓士、台灣福特和 LEXUS；儘管今年前 4 月車市仍維持正成長 3.1%，隨著國產車商 5 月已陸續有零組件斷鏈問題出現，加上疫情影響車市買氣，不排除 5 月仍將面臨 3 萬台銷量保衛戰。

4 月雖尚未進入車市傳統旺季，不過以近幾年銷售數據來看，一向可維持與 3 月差異不大的表現，然而，今年 4 月銷量僅勉強保住 3 萬台，車商坦言，疫情衝擊消費者信心的負面因素已在車市逐漸發酵。

和泰車 (2207-TW) 代理 TOYOTA 仍為前 10 大品牌之冠，不過，4 月掛牌 8785 台，較上月衰退 12.68%，也較去年同期減少 15.6%。

而排名第二的中華 (2204-TW) 三菱 4 月掛牌 3431 台，月減 10%、年減 8.4%。

賓士仍排名第三達 2453 台，年增 9.6%，但較上月衰退 8.9%。

事實上，前 10 大品牌中，僅賓士、台灣福特和 LEXUS 較去年同期成長，然而，若與上月相比，僅剩下福特略成長 3.1%，其他 9 大車商均衰退，反映 4 月起車市買氣已轉弱。

車商指出，疫情蔓延之初，消費者購車決策速度加快，買氣反而攀升，不過，4 月以來隨著無薪假人數大幅攀升、消費信心大幅削弱，車市買氣反而逐漸陷入觀望狀況。

車商也憂心，隨著國產車商陸續傳出缺料，尤其是來自歐美的零組件缺貨，恐怕將使 5 月車市的產銷面都受到影響，整體銷量能否較 4 月回升仍有待觀察。