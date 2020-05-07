川普：新冠病毒危機 比珍珠港、911恐攻還要更嚴重

美國總統川普週三 (6 日) 表示，新冠疫情對美國造成嚴重的打擊，比珍珠港事件和 911 恐攻還要更嚴重。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 360 萬例，死亡數突破 25.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 120 萬，死亡人數至少 7.1 萬。

川普週三在白宮受訪時表示：「新冠病毒危機是美國所遭受的最沉重的打擊。這次的危機比珍珠港事件和 911 恐怖攻擊都還來得更嚴重。」

美國新冠累計死亡數已超過 7.1 萬，而 1941 年在珍珠港造成 2,403 人死亡，而 2001 年 911 恐攻，美國有 2,977 人傷亡。

2001 年的 911 恐怖攻擊造成美國 2,977 人傷亡。(圖片：AFP)

川普還再度抨擊中國防疫不力，他表示：「中國本可以阻止新冠病毒大流行，但事實並非如此。」

美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭等五國組成的「五眼聯盟」指控，中國隱匿疫情、釀成這場震撼全球的世紀大流行病。

五眼聯盟抨擊中國應對疫情失當，包括讓吹哨醫師噤聲或消失、銷毀武漢病毒研究室的證據、銷毀病毒樣本、嚴控有關科研論文的發表、未經調查就直接消毒武漢海鮮市場，還拒絕向國際科學家提供活體樣品。

美國總統川普近期表示，已看過新冠病毒源自中國武漢實驗室的證據，將對中國祭出諸如新增關稅等報復行動，並要求中國賠償疫情損失。