疫情、經濟雙壓力 英相強生：最快下週一放寬封鎖措施

自 3 月底宣布全國進入封鎖狀態以來，英國至今已封城超過一個月，這段期間，疫情和經濟宛如一把雙面刃，為政府帶來龐大壓力，英國首相強生 (Boris Johnson) 週三 (6 日) 表示，最快可能在下週一 (11 日) 起放寬封鎖措施，預計本週末向全國人民宣布相關細節。

強生向國會表示，可以的話希望能在下週一採取一些措施，並稱將在本週日 (10 日) 發布公開聲明中，提出新冠疫情策略的下一階段，他認為若人們在措施生效前得知會發生什麼，這會是一件好事。

強生向下議會說道：「人們希望看到的是一項謹慎且明智的計劃，能夠吸引更多、更廣泛的支持，有助於繼續抑制這種疾病，同時又讓經濟重新啟動。」

英國《泰唔士報》報導，政府已制定三階段計畫逐步解除封鎖，至於病例追蹤方面，強生也在週三談話中提出一項新目標，即本月底前將每日檢測能力自約 10.8 萬人，提高至 20 萬人。

根據最新數據，目前英國已超越義大利和西班牙，成為歐洲新冠肺炎 (COVID-19) 死亡人數最多的國家。截至週三 (6 日) 英國累計確診病例將近 20 萬人，死亡人數也接近 3 萬。

反對黨工黨領袖 Keir Starmer 認為政府對疫情反應太慢，要求強生解釋英國為何超越成為歐洲死亡人數最多的國家，強生則認為現在將英國死亡人數與其他國家進行比較為時尚早。

在政府準備放寬封鎖措施的同時，政府正在為企業雇主制定如何安全復工的指引。各部會長官上週日 (3 日) 向企業和工會分發相關文件，列出鬆綁限制後企業需要採取的步驟，其中包含社交隔離措施以及更嚴厲的衛生規定。

上述文件引發英國總工會強烈反彈，認為該項指引不足以確保工人安全，要求政府必須和健康及安全相關部門合作，確保工作場合是安全的，特別是那些環境較複雜的地方，例如建築工地。