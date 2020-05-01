英國4月製造業PMI驟降至32.6 創史上最低紀錄

據《彭博》報導，IHS Markit 於週五 (1 日) 公佈英國 4 月份的製造業 PMI 指數終值，報 32.6，較先前所公佈的初值 32.9 下降，且較 3 月份的 47.8 大幅衰退。

英國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟造成衝擊，並導致商業活動中斷，英國於 4 月份的 PMI 指數暴跌至 32.6，創下自 1992 年該指數開始統計以來的最低值。此外，所有的細項指數皆呈現下滑的趨勢，包括生產指數、新訂單指數、及雇傭指數等。

另外，英國央行於週五 (1 日) 公佈 3 月份的淨消費者信貸金額，報減少 38 億英鎊，創下最大的單月跌幅紀錄。由於社交距離及封鎖措施導致消費需求萎縮，除了零售業者受到重創之外，房地產市場亦呈現低迷的態勢，英國 3 月份的抵押貸款許可僅達 5.62 萬件，創下近 7 年以來最低。

居家防疫措施造成民眾無法外出消費，並導致經濟面臨衰退的風險，大多數的分析師皆表示，經濟復甦的力道將取決於封鎖措施所實施的期間。

另外，由於疫情造成全球供應鏈阻斷，除了工廠被迫關閉之外，航班的取消亦導致運輸被迫延遲，使得世界各主要經濟體的製造業皆陷入泥沼。IHS Markit 表示，除了生產醫療用品及食物相關的企業之外，其他製造業者皆面臨訂單及生產量萎縮的威脅。

IHS Markit 的董事 Rob Dobson 指出，目前最重要的問題，仍是封鎖措施解除的日程，以及企業恢復正常營運的能力，若全球經濟持續處於封鎖的狀態，則對於製造業所造成的成本將會攀升，也會導致更多勞工面臨失業的威脅。

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