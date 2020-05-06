規模二戰來最高 各國爭相發債出奇招

各國政府為了讓被病毒重創經濟重新站起來，發債金額達到二戰以來最高，發債策略也愈來愈有創意。

《彭博》報導，消息人士透露，德國即將發行有史以來第一批 15 年債券。另一方面，美國則計劃週三重啟 20 年債券，是 1980 年代中期以來首次發行這種年期的證券。

德國今年第 2 季發債目標已經兩度提高，如今達到 1305 億歐元，為了為了吸引投資人、順利籌集到大筆資金，德國採取罕見的發債策略，這筆 15 年期公債將由承銷團發行，目前已指名法國巴黎銀行、美國銀行、法國農業信貸銀行、德國商業銀行、滙豐銀行共五家銀行。

過去德國只有外幣債券或是通膨連動債券，是利用上述方式發債。

德國 15 年期公債殖利率走勢。(來源: Bloomberg)

瑞穗國際利率策略師 Peter McCallum 說：「德國採取安全為先的策略，以承銷團的方式發行這筆全新的 15 年期債券，反映德國今年發債規模更大、頻率更高。」這批債券定價可能相當低廉，以確保結果令人滿意。

McCallum 預估，德國週三將標售約 60 億歐元 (65 億美元) 債券。

義大利和西班牙上個月也以承銷團的方式發債，吸引破紀錄需求。

美國週三將宣布 5-7 月一季的發債計畫。

美國財政部曾提議發行 25 年、50 年甚至 100 年期債券，但目前只有 20 年期債券計畫正在進行中。

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