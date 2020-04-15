油價暴跌另覓錢途 沙烏地加入中東國家發債潮

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行和國際油價暴跌下，中東產油國的收入大減，迫使銀彈向充沛的全球主要產油國沙烏地阿拉伯，為填補因油價疲軟出現的財政赤字，也將發行歐洲債券出售，加入了中東國家發債潮，以改善自身的財務狀況。

在布蘭特原油今年跌價 50% 來到每桶 30 美元以下的壓力，沙烏地阿拉伯正透過花旗、高盛和匯豐發行過花旗集團，高盛集團和匯豐控股有限公司管理的交易提供發行 5.5 年期、10.5 年期和 40 年期的美元債券。

布蘭特原油日線走勢圖 圖片：investing.com

油價下跌的壓力，使得中東地區近期競相發債，卡達和阿布達比日前發行美元債券，分別籌集 100 億美元和 70 億美元，吸引了全球債券投資者搶購；以色列也在一周前發行了 50 億美元。

穆迪投資者服務公司 (Mood’s Investors Service) 表示，沙烏地失衡的預算恐怕需要油價超過 80 美元才能平衡，預估該國 2020 年財政赤字將翻上一倍以上，將近國內生產總值 (GDP) 的 10%。

新加坡銀行固定收益研究主管 Todd Schubert 指出，油價暴跌嚴重拖累沙國經濟。但沙烏地阿拉伯擁有投資級主權評等，在殖利率利差擴大至歷史新高下，所發債券仍具有相當吸引力。

沙烏地阿拉伯前一次發債是在今年一月，籌集了 50 億美元。國際油價暴跌前，沙國財政部長 Mohammed Al-Jadaan 曾表示，沙國今年可能還會再發行 40 億美元國際債券。