要真相 英國：中國需要回應疫情相關問題

新冠肺炎疫情在全球肆虐，世界各國造成的生命與經濟損失使得中國難辭其咎。英國指出，中國需要回答相關疫情的問題，如關於病毒的起源和散播。

英國國防大臣華勒斯 (Ben Wallace) 表示，中國有需要就有多快通知全球這場肺炎危機並回答相關問題。他表示，中國需要對所了解的情況保持開放和透明，包括其不足及成功之處。但他強調，事後調查的時間，是在新冠肺炎疫情結束之後。

同時，華勒斯拒絕就「五眼聯盟」(Five Eyes) 指責中國掩蓋事實真相的報告發表評論。

澳洲媒體日前報導指出，「五眼聯盟」的一份報告內容顯示，指責中國故意隱瞞疫情資訊，企圖破壞證據。而英國為「五眼聯盟」成員國之一，華勒斯不評論報告內容，並提到他每天都收到來自英國在世界各地情報機構的情報簡報，而他會不評論任何所看到或未見到的簡報內容。

英國外務大臣拉布 (Dominic Raab) 過去也宣稱，待疫情結束後，英國與中國的關係無法再「一如往常」，中國將必須回答疫情如何爆發等敏感問題。

中國方面則一再強調，在防疫問題上始終秉持公開、透明、負責任的態度，並第一時間向世衛通報疫情，與世界各國分享新冠病毒基因序列及展開防疫合作。

而美國總統川普近期直指，新冠病毒來自武漢，相關的調查報告非常詳盡且有力，將在短時間內對外公開。不過對於中國是否故意散播病毒，川普則表示還需要再調查。

川普認為中國犯了一個可怕的錯誤，但卻不想承認它。他們企圖掩蓋這個錯誤，想自己滅火。

