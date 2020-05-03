〈鉅亨看世界〉「鬼滅之刃」橫掃日本動漫界的4大理由

您知道日本超人氣動漫「鬼滅之刃」這部作品嗎？這個被譽為日本近年來最傑出漫畫作品，是由 2014 年出道的年輕漫畫家吾峠呼世晴，於 2016 年所推出的創作。劇情描述主角竈門炭治郎，為尋求將變成鬼的妹妹禰豆子變回人類的方法，而成為獵鬼人的一連故事。

鬼滅之刃在日本動漫界颳起旋風，不僅漫畫單行本在日本去年 ORICON 排行拿下第一 (1205.8 萬冊) 氣走長青漫畫「海賊王」(1080 萬冊)，其電視卡通也同樣在日本大受歡迎。從去年秋天到今年年初，在日本書局常可見到架上一空的現象，如果發行量足夠的話，漫畫銷量也可能更加可觀。當然在台灣國內也不乏死忠粉絲。

「鬼滅之刃」橫掃日本動漫界的 4 個理由 (圖片：AFP)

究竟鬼滅之刃大受歡迎的理由在哪? 有趣的秘密為何？其鎖定的又是什麼樣的客層？就有日本的新聞工作者整理出了 4 大重點。

漫畫作品的卡通化是重要功臣。該作品在改編為電視卡通播出後，漫畫銷量在不到一年時間內，就增長了近 10 倍。讓原本人氣不算太突出的鬼滅之刃，出現爆炸性的驚人成長。還有劇情在改編為卡通作品後，內容也較原著漫畫來的溫和許多，也吸引了更多客層觀看。由動畫公司 ufotable 所製作的高品質卡通，當然也是功不可沒。 讀者 (觀眾) 年齡層廣泛，從小學生到年輕男女都是主要客群。平時膽小但是在重要時刻又會展現出勇敢一面的我妻善逸，帥氣卻不解人意的冨岡義勇，各個充滿個性的角色們，都緊緊抓住讀者們的心。年輕族群不分男女，也都被拉攏成為粉絲。 單純的劇情設定，容易讓人融入劇情。「鬼殺隊」與「鬼」之間的對決，是故事主軸。而鬼殺隊的成員們又會依實力，劃分為不同的等級與級別。手足之情、競爭意識、前輩晚輩，諸如此類的劇情發展也就跟著隨之展開。 偶然造成的飢渴行銷，或許也是鬼滅之刃大受歡迎的一大主因。自從 2019 年入秋之後，在日本的實體通路就出現漫畫供不應求的盛況。在銷量最旺的時候，甚至在網路上都很難尋得，這也刺激了人性中的擁有欲。還有這類話題一旦受到媒體報導，原本沒有留意該作品的人們，好奇心也都跟著被點燃。鬼滅之刃的人氣也就愈燒愈旺。

鬼滅之刃的電影也即將在 2020 年秋天時在戲院上映，這部全新作品的推出，相信除了票房收入之外，其週邊商品也必將跟著大賣。其受歡迎的程度也可能再造顛峰。