日本緊急狀態將延至5月底 估失業人數倍增至77萬人

日本當局為商討是否繼續延長原定 5 月 6 日結束的「緊急事態宣言」，在日本時間週一 (4 日) 上午召開了諮詢委員會。經濟財政暨再生大臣的西村康稔，在會中表明態度，有意將期間延長至 5 月 31 日為止。

由專家學者們所組成的諮詢委員會，如果認為作法恰當，會在參眾兩院的議院營運委員會進行報告，最快在週一 (4 日) 下午，日本政府就會在新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情對策本部上作出正式決定，日本首相安倍晉三也將於會議結束後在記者會上向外界說明延長的原委。

日前由於日本新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，日本政府為避免醫療體系崩壞，在 4 月 7 日的時候決定針對東京、大阪、福岡等 7 個行政單位，發布了「緊急事態宣言」，宣告至 5 月 6 日為止進入緊急狀態。並於同月 16 日將範圍擴展至日本全國，而北海道、茨城、東京、神奈川、埼玉、千葉、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡等地，更列為「特定警戒都道府縣」，被歸類為對策實施的重點區域。

日本緊急狀態將延至 5 月底 估失業人數倍增至 77 萬人 (圖片：AFP)

伴隨著緊急事態宣言的延長，日本政府在新冠肺炎的對策方面修改基本的因應方針。被歸類為「特定警戒都道府縣」的行政單位，在相關的因應措施將較其他地區更為嚴格，會繼續要求這些地方必須減少 8 成的人與人接觸機會。至於其他縣，則不要求民眾自我約束縣外移動，還有一般餐飲服務也不在約束範圍之內。

而 13 個「特定警戒都道府縣」，也會開放被認為感染風險較低的公園等地，來供民眾們使用。還有學校教學的重啟方面，也將視各個地區的感染情形，打算階段性的重新展開。

然而日本第一生命經濟研究所的永浜利広首席經濟學家分析，截至 5 月 6 日為止，因緊急狀態的宣布共造成 36.8 萬人失業。如果再延長一個月，恐造成約 2 倍的 77.8 萬人失業。

野村總合研究所的經濟學家木內登英則表示，緊急事態宣言延長一個月恐造成個人消費額再減少 13.9 兆日圓，累計到 27.8 兆日圓。

法國巴黎證券的首席經濟學家河野龍太郎則認為，緊急事態宣言若在 5 月 6 日結束，日本 2020 年度的實質 GDP 將下滑 1.6%，若是再延長一個月，預估又會再下滑 1.5%，預測 2020 年度的實質 GDP 將會大幅下滑至負的 6.3%。也預測 4-6 月出現大幅滑落後，接著會迅速上揚，但是難以回復到 1-3 月時的水準。