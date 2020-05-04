滯台富豪置產意願增 台中七期新豪宅受青睞

疫情逐漸緩和，但各國航線尚未正常開放，滯留台灣的台商、企業主，在台灣防疫有成及政策加持的推波助瀾下，積極將產業重心移回台灣，連帶增加自住、置產的需求。台中七期指標「大陸丽格」、「寶璽天睿」、「新市政」等建案，平均一周都有 20 組以上看屋人數。



經濟部最新資料顯示，目前投資台灣方案的累積金額已達 9698 億元，近期政府也放寬了台商回流方案的資格認定，納入受疫情影響企業，後續還有逾 60 家企業排隊待審，打破兆元大關指日可待，未來台商、企業主鮭魚返鄉潮將越趨熱絡，同時為高總價住宅市場注入一股活水。

根據住商不動產統計今年第 1 季成交中古房，台中的平均待售時間相較去年同期減少十二天，在六都中表現亮眼，同業也透露，貨幣寬鬆政策及趨近零利率的環境將熱錢逼入市場，相對其他投資標的穩定許多的頂級不動產則成為避險首選，如即將落成的「大陸丽格」、「寶璽天睿」、「新市政」等三案，近期話題性十足，平均一周都有逾 20 組以上的預約組數，且準客戶的比例大幅提升。

住商不動產南屯店協理黃權銘分析，有一定屋齡的傳統豪宅增值幅度已受限，近期回流的台商，目光普遍鎖定在可盡快入住的新成屋市場，尤其喜愛七期新市政中心內夏綠地園道、歌劇院、市政園道等大型綠地周圍，而具國際級大師加持的地標建築，不但相對保值，更具有身分象徵的意味。