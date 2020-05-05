主題樂園、電影核心業務遭疫情打擊 迪士尼慘遭降評

迪士尼 (DIS-US) 將於週二 (5 日) 盤後公布第一季財報，然而該公司卻在財報前一日面臨拋售壓力，華爾街越來越擔憂迪士尼的核心業務，何時能從目前的新冠肺炎 (Covid-19) 疫情危機中反彈。

長期看好迪士尼的 Moffett Nathanson 分析師 Michael Nathanson 於週一 (4 日) 下調迪士尼的股票評級，由「買入」調降至「中立」，並將目標價設定為每股 112 美元，Nathanson 認為疫情的影響持續擴大，預期將導致迪士尼獲利大幅衰退。

迪士尼股價 (圖片: INVESTING)

週一 (4 日) 迪士尼股價下跌 2.20%，以每股 103.18 美元作收。

由於全球迪士尼樂園歇業，電影院也因為疫情關閉，今年以來，迪士尼股價 (截至上週五) 已下跌 27%，遠低於標普 500 指數的下滑 12%。

儘管迪士尼旗下的影視串流平台 Disney + 和 Hulu 訂閱戶持續增加，但 ESPN 頻道上的廣告業務幾近崩盤，「剪線族」(cord-cutting) 的增加雖有利於串流媒體服務，但對公司的有線頻道相當不利。

剪線族指得是那些取消付費有線電視，轉而使用影視串流平台觀看電影、電視的收視族群。

Nathanson 表示，「十多年來，我們一直堅信迪士尼有不同於其他媒體的特質，包括其公司領導力、策略定位、資產組合和品牌價值等。我們將迪士尼評級下調至中性，是因為當前存在太多風險，可能導致獲利大幅下滑」

「這場疫情為公司可預見的未來，帶來前所未有的獲利風險，社交距離等防疫政策，已對主題樂園和電影製片廠造成嚴重的衝擊，我們認為，疫情對公司經濟的影響會比預期要長，特別要注意重啟經濟後的第二波感染潮」Nathanson 說道。

據悉，迪士尼樂園將於 7 月 1 日開放，儘管分析師認為這預測可能太樂觀，Nathanson 認為即使樂園開放後，市場仍必須考慮到恢復速度將相對地緩慢。

儘管居家隔離措施促使旗下影音串流平台 Disney + 的訂閱數大幅增長，但仍無法彌補其他部門所損失的自由現金流量。

Nathanson 將迪士尼 2020 年度 EPS 預期從每股 3.15 美元下調至 2.35 美元，遠低於華爾街市場的共識預期每股 2.93 美元。

同時，他將 2021 年度獲利從每股 4.35 美元下調至 2.95 美元，而華爾街對迪士尼明年的獲利共識為每股 4.40 美元。

大摩分析師 Benjamin Swinburne 週一將迪士尼目標價從每股 130 美元下調至 125 美元，儘管他仍維持其「優於大盤」評級。

Swinburne 對於迪士尼的獲利前景甚至比 Nathanson 還要黯淡，他將 2020 財年的每股收益預期從每股 2.40 美元下調至 1.67 美元。他預計該公司 2021 年度每股獲利為 3.45 美元，低於之前的 4.35 美元。

Swinburne 表示說，雖然他下調今年獲利預期，他仍然看好迪士尼長期前景

由於不確定遊樂園何時重新開放、體育賽事廣播何時恢復以及戲劇電影的未來發行日期，是迪士尼面臨的三項主要潛在風險。

華爾街對迪士尼第二季財報的共識預期

營收總額為 178 億美元

每股獲利為 88 美分

華爾街對迪士尼第三季財報的共識預期