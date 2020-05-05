三種不同復甦情境 滙豐外匯投資佈局這樣走

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行衝擊金融市場，滙豐銀行 (HSBC) 概述在 L 型、U 型和 V 型三種復甦情況下，可能採取不同的投資策略，匯豐並強調，分析師將針對所有可能情況制定相應計劃。

滙豐全球外匯策略主管 David Bloom 認為，比起其他復甦情境，全球經濟更有可能出現 U 型復甦，因此看好財政實力較強勁的貨幣，包含挪威克朗、日圓、澳幣以及紐幣。

Bloom 認為，在 U 型復甦情況下，經濟無法立即對政府的解封行動做出反應，但對於反彈的預期依舊存在，惟過程中可能歷經數次假信號，因而造就 U 型的鋸齒狀底部。

「我們更有可能面臨鋸齒狀底部的 U 型復甦，我認為美元將表現的不錯，另外，挪威克朗、日圓、澳幣以及紐幣，這些國家擁有強大的財政火力，可以持續推動經濟發展，既使沒有成功，它們也擁有足夠收入水平來實行其他刺激措施。」

滙豐認為，美元和日圓有望從最開始的波動中受益，不過滙豐也表示，政府低債務水平是該行支持挪威克朗、澳幣和紐幣的核心關鍵。

Bloom 上週預計，以債務水平作為基礎來看，條件不利的貨幣包含英鎊和加元，因為這兩國政府的財政空間有限，至於歐元則容易受到義大利和西班牙的財政緊張而陷入掙扎。

L 型復甦：日圓、瑞士法郎、挪威克朗、黃金

Bloom 進一步表示，在低增長、低通膨和大宗商品價格低迷導致市場長期深陷避險情緒的 L 型復甦情境中，外匯走勢可能受外部因素和脆弱性驅動。

由於日本擁有強大的國際投資部位 (IIP) 以及 30 多年的類似經濟經驗，Bloom 認為這種情境非常適合日圓生存，瑞士法郎和挪威克朗也將受惠於強勁的外部頭寸，但 Bloom 表示在這種情況下真正的贏家會是黃金，因當前市場正處於風險趨避傾向。

Bloom 稱道：「黃金看起來像是贏家，除了 V 型情境外，黃金在其他情況的表現也很好，瑞士法郎、日圓和黃金是值得持有的防禦性貨幣。」

Ｖ型復甦：澳幣、紐幣、挪威克朗、加元

Bloom 在報告中指出，在不太可能出現 V 型復甦的情況下，澳幣、紐幣、挪威克朗和加元都是值得關注的貨幣，因為它們在風險趨避期間受到的不良影響最多，因此容易出現進一步反彈。

「隨著經濟的增長，上述貨幣也最可能利用大宗商品價格走揚。」不過 Bloom 警告，儘管挪威克朗在上述三種復甦情境中皆處於有利地位，但當經濟形勢惡化且其他貨幣無一倖免時，挪威克朗將是曝險最嚴重的貨幣之一。