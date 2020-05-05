〈紐約匯市〉美中情勢升溫 美元恢復避險地位 歐元英鎊雙跌

週一 (4 日) 避險需求再度推動美元走強，美元指數上漲 0.52%，來到 99.612，美國總統川普和國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 聯合抨擊中國隱瞞新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，市場擔憂中美再度點燃戰火，風險偏好減弱，激勵美元上行。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

川普和蓬佩奧週日 (3 日) 表示，有「大量證據」顯示新冠肺炎病毒始於中國武漢實驗室。川普則說，中國犯了非常可怕的錯誤，並試圖掩飾。

分析師正在辯論著美國可能用來報復中國的措施，包括再度提高貿易關稅或取消履行公債配息約定，市場認為美元兌人民幣的波動會更大。

OANDA 駐紐約分析師 Ed Moya 表示：「美元表現出色，受到中美緊張局勢引發的避險情緒支撐。」尾盤時段，美元指數連續第二個交易日上漲 0.3％，至 99.511。

週一美國商務部公布 3 月份工廠訂單，降幅超出市場預期，急挫 10.3%，創下 1992 年來最大單月跌幅，有利美元延續漲勢。路透社經濟學家此前預計 3 月份工廠訂單下滑 9.7%。

IHS Markit 於週一 (4 日) 公佈歐元區 4 月份製造業 PMI 指數終值，由 3 月份的 44.5 暴跌至 33.4，創下自 1997 年該指數開始統計以來的最低值。

歐元下跌 0.76% 至 1.0900 美元，英鎊下跌 0.48% 至 1.2441 美元。 OANDA 分析師表示：「自 3 月 23 日低點以來，許多投資者對我們在風險偏好中看到的反彈抱持懷疑態度。」

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元三個月期掉期週一擴大至 - 50 個基點，4 月初觸及 60 個基點的溢價，對歐元有利。

「投資人變得異常保守，我們將會看到源源不斷的避險資金流，這將使美元受益。」

週一貨幣市場走勢變動最劇烈的是人民幣，離岸人民幣兌美元匯率跌至六週低點 7.1555，一度持平於 7.1334，但如果人民幣再度下跌，下一個觀望水平將是 3 月中旬低點 7.1651 和 9 月初低點 7.1975。

MUFG 外匯分析師 Lee Hardman 指出，美中貿易緊張局勢的升溫，有可能終結美元兌人民幣的相對穩定性。

五月份市場一開局便遭逢艱困情勢，包括週五美國黯淡的經濟數據，以及全球兩大經濟主體之間的新貿易戰威脅。

隨著美國新冠肺炎死亡人數和經濟損失增加，川普政府對北京當局施加的壓力持續上升，雖然蓬佩奧尚未提供疫情來源證據，也沒有針對美國情報機構認為病毒不是人為的消息做出評論。

數據表明，疫情爆發皆造成美中兩國的經濟損失，中國出現有史以來的首次季度 GDP 收縮，而在過去六週內，約有 3000 萬美國人申請失業救濟金。

Nordea 分析師在研究報告中表示：川普今年美國大選的武器，可能是打擊中國並結合新的孤立主義。

分析師補充說：「新冠肺炎病毒可能為川普彰顯出貿易協議已經面臨 100% 告吹，好讓川普能在選舉中採取新的侵略中國姿態。」

美元兌避險日圓小幅上漲，週一匯價上漲 0.03，至 106.77 日圓。

加拿大外匯銀行主管 Erik Bregar 表示，他正在密切關注「中美貿易戰 2.0」的跡象，以及可能再次出現美元資金緊縮的潛在風險。

中美緊張情緒使得原油價格走低，觸及石油貨幣，特別是挪威克朗。該貨幣主要事件為本週四的挪威央行會議，在此前，驅動克朗的仍是全球復甦前景和原油恢復需求。

截至週二 (5 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.612。+0.52%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0900 美元。-0.76%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2441 美元。-0.48%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6424 美元。+0.10%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4098 加幣。+0.10%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.77 日圓。+0.03%