〈每日外資外匯觀點〉新興市場貨幣持續走軟 資金仍將流向美元

WTI 原油期貨周一亞洲盤交易時間大跌 11%，紐約金價持穩在 1742 附近，美元指數承受壓力跌破 100，亞股則受到疫情出現轉折而全面大漲，市場本周關注美國第一季 GDP 數據公布、聯準會利率決策會議及美股超級財報周登場。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上周美國總統川普簽署 4840 億美元的小型企業援助法案和移民申請暫停 60 日的行政令，維持投資者對美國經濟獲得援助的信心，激勵美元指數上周續漲 0.48%，重回 100 大關，同時，油價出現暴跌也驅使更多避險資金投入美元，維持美元漲勢。

荷蘭合作銀行表示，隨着市場逐漸消化與封鎖相關的經濟災難，預期美元仍將維持強勢；此外，新興市場貨幣和其他貨幣持續走軟，仍將有一波資金流向美元。

外匯資訊網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 指出，美元指數上周收盤收在 100.00 大關之上，看好美元指數漲勢依舊，周一美元指數跌破 100 大關，多頭需要努力儘快重新攻克 100.5 上檔壓力。

紐約油價上周破天荒見到負油價，布蘭特原油期貨跌至 20 年低點以來，原油市場經歷前所未有的動盪，高盛警告，油價恐怕會遭遇另一場「周一大屠殺」。

瑞穗集團總經理 Paul Sankey 表示，如果覺得現在的油價就很糟糕了，那麼下一個月會更糟。因為「原油是很難處理的，如果沒地方存放，那麼就是一個巨大的負擔」。眼看下個月的庫存也幾乎都滿了，油價仍會承受很大壓力。

周一日本央行宣布維持基準利率在 - 0.1% 不變、10 年期國債收益率目標維持在 0% 附近不變，並將擴大放貸計劃，並將增加購買企業債和商業票據的規模，美元兌日圓短線加速下跌，一度跌破 107.2。