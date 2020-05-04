出口訂單暴跌 南韓4月份製造業PMI創金融危機來新低

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情續延燒，為遏制疫情，全球範圍內的停工使得經濟活動創下自金融危機以來最嚴重的萎縮，南韓製造業也受到重創，4 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 下跌至 41.6，出口訂單更下滑至 16 年來新低。

疫情使得全球經濟停滯，IHS Markit 南韓製造業採購經理人指數在 4 月份下滑至 41.6，是自 2009 年 1 月，也是金融危機以來的最低水平，低於 3 月份的 44.2，並持續落於 50 景氣分水線之下。

南韓製造業 PMI 圖片：IHS Markit

IHS Markit 經濟學家 Joe Hayes 表示：「與汽車製造相關的產業正受到北美和歐洲等海外地區停工的嚴重打擊，供應鏈的中斷也意味著工廠開工率持低於產能。」

由於國內外的工廠關閉，南韓 4 月份新訂單總數下跌自 2004 年 4 月有紀錄以來新低，而出口訂單則經歷了有史以來最嚴重的萎縮。由於全球需求減少，工廠停產導致產量暴跌，工廠生產分項指數從 3 月的 38.5 下滑至 34.0。

Hayes 表示：「儘管中國是南韓最大的出口市場，中國也似乎正在緩慢地重新開放業務，但顯然不足以彌補其他地方的嚴重疲軟。對於南韓當局來說，要支撐如此依賴全球貿易的經濟，無疑將是一個挑戰。」

作為亞洲第四大經濟體的南韓，該國經濟在第一季遭受了自 2008 年以來的最大萎縮，主因就是疫情爆發對企業和消費者造成了沉重打擊。