南韓4月份消費者信心指數 創2008年來新低

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，對南韓經濟造成的破壞性衝擊。據南韓央行在週二 (28 日) 公布的數據指出，4 月份的南韓消費者信心指數驟跌，對經濟和收入的悲觀程度落到 2008 年全球金融危機一般。

據南韓央行公佈的數據顯示，4 月份綜合消費者信心指數 (CCSI) 已經連續三個月急跌，從 3 月份的 78.4 下跌至 70.8，來到自 2008 年 12 月金融危機時期以來的最低水平。通常若指數高於 100，意味著對經濟的樂觀的消費者多於悲觀者，反之亦然。

面對疫情帶來的衝擊，以及可能造成經濟衰退的擔憂日益增加，今年的消費者信心迅速惡化。該指數在 1 月份創下 17 個月來的最高水平 104.2，但在疫情爆發後迅速轉跌，2 月跌至 96.9，3 月跌至 78.4。

南韓消費者信心指數走勢 (圖片：pulsenews)

南韓央行表示，隨著疫情持續蔓延，所有經濟和家庭財務狀況指標都變得越來越糟。數據顯示，構成消費者信心指數的六個主要指標均較一個月前收縮。對未來支出的預期也下降至 87，為 2008 年 7 月以來的最低水平。

消費者對就業機會的看法更加悲觀，相關信心指數下跌至 58，為 2009 年 3 月以來的最低點。家庭債務前景指數從 99 升至 102，反映了消費者對未來收益的悲觀看法。

4 月份衡量消費者未來 12 個月整體通膨前景的通膨預期，與上月持平，為 1.7%。今年 3 月份，南韓費物價指數 (CPI) 上漲 1.0% 至 105.54。