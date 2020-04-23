澄清命危說！南韓政府：金正恩照常執行公務

南韓當局於週四 (23 日) 時，針對北韓最高領導人金正恩在手術後病危的相關報導作出評論。當局表示「北韓內部並無異常動靜」，若依照北韓媒體的新聞內容，金正恩也似乎仍然照常工作。

《韓聯社》週四 (23 日) 報導。南韓政府官員在 23 日，就北韓最高領導人金正恩的相關健康問題作出答覆。當局表示若依照北韓媒體的報導內容，金正恩仍與國外領導人互有書信往來，從這個角度來看，金正恩應仍正常執行公務活動，南韓政府尚未發現北韓內部有異常動靜。

雖然金正恩久未露面，不過北韓的《朝中社》等官媒也仍然報導，金正恩與各國領袖之間還是彼此有賀電往來，也向高齡長者們送上壽宴，還有向旅外的北韓學生們頒發獎學金等。

像是朝中社在昨 (22) 日的報導中指出，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德 (Bashar al-Assad) 日前在北韓已故領導人金日成的冥誕 (4 月 15 日) 時發來賀電，而金正恩也有回電表達感謝之意。

當局認為從這些消息來判斷，也是金正恩仍正常執行公務的最好佐證。

關於金正恩在 4 月 15 日時並未出席重要節日「太陽節」(金日成冥誕) 活動，南韓當局則在回答中表示，金正恩沒有出席當天活動的確反常，不過已故的北韓最高領導人金正日，過去也只出席過 3 次在錦繡山太陽宮所舉辦的太陽節活動，對於相關問題提出見解。