4月下旬需求好轉！蘋果前景樂觀 獲華爾街升評

蘋果 (AAPL-US) 股價在週四 (30 日) 公布第二季度財報後持續下跌，然而華爾街研判該公司長期前景樂觀，紛紛上調蘋果股票評級，股價跌幅已逐漸放緩。

Q2 蘋果營收達 583 億美元，較去年同期的 580 億美元相比，增長近 1%，分析師此前預期為 545 億美元。調整後每股純益達 2.55 美元，年增 4%，優於市場預期的 2.26 美元。

然而蘋果並未提供 Q3 財測，並示警第三季 iPhone 營收將比第二季更差，不過華爾街注意到蘋果的訂閱服務強勁，且其財報聲明讓分析師們認為，最壞的情況已經過去，加上市場對 5G iPhone 的信心增強。

蘋果還宣布將在現有的 400 億美元基礎上，再將庫藏股計畫提高 500 億美元，並且調高季度派息，自每股 0.77 美元提高至 0.82 美元。目前現金儲備達 1,928 億美元。

華爾街至少有 8 位分析師，無視蘋果消失的第三季財測，仍然調高蘋果的目標價，且有幾位分析師還將蘋果列為他們的首選股票。

Morgan Stanley

大摩分析師 Katy Huberty 重申其「優於大盤」的股票評級，並將目標價從 298 美元上調至 326 美元。

她在研究報告中寫道：「儘管蘋果取消財測，但由於 4 月份下旬需求有所改善，且更多門市在本季度末重新開張，因此我們提高 Q3 的營收預期」

「市場越來越篤定 5G iPhone 會發布，因此延長汰換 iPhone 的週期，因此蘋果為首選股票」

J.P. Morgan

小摩分析師 Samik Chatterjee 週五重申對蘋果「優於大盤」的股票評級，他同樣認為蘋果仍是股票首選，並將蘋果目標價從每股 335 美元，提高至 350 美元。

他提出多個因素，說明蘋果表現為何能超越大盤，包括 4 月份下半旬的營收有所改善、5G iPhone 將發布，以及居家辦公和線上學習的趨勢興起，因此市場低估 iPad 和 Mac 的成長。

蘋果本季度服務部門的成長彈性也超乎市場預期，加上公司擁有更強大的資產負債表，使公司能夠提高股息並繼續回購股票。

Bernstein

伯恩斯坦分析師 Toni Sacconaghi 維持其對蘋果的「與大盤持平」(Market Perform) 評級和 285 美元的目標價。

他寫道：「雖然蘋果沒有第三季度財測，但管理層似乎認為 4 月為其業績最低點，需求在當月的最後兩週出現顯著改善，僅比預期下滑 25%。

Toni Sacconaghi 表示：「我們對 Q3 的預測基本上沒有變化，庫存量的減少被 iPad 和 Mac 銷量的增長所抵消，我們預計 2020 年營收和獲利將和去年持平，這突顯出蘋果產品組合的彈性」

他補充，5G iPhone 週期與蘋果牛市至關重要，這是蘋果仍需要解決的問題。