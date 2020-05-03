亞馬遜成本飆高 股價大跌7% 華爾街為何興奮喊買？

亞馬遜 (AMZN-US) 公布第一季獲利遜於預期後，週五股價大跌 7.6%，但華爾街分析師紛紛調升目標價並熱烈喊買。

亞馬遜預期第二季營業收入可達收支平衡，第一季營收成長雖然優於預期，但成本也隨之上升，因為亞馬遜為了對應居家辦公和在家學習的電商需求，增聘了 17.5 萬名員工。

亞馬遜股票出現獲利了結不令人意外，因為截至週四收盤，亞馬遜股價上漲了 34%，華爾街分析師依然看漲亞馬遜的電商業務和 AWS 雲端單位。超過十位分析師週五調升亞馬遜目標價，多數評論仍堅定看漲亞馬遜脫離低迷時期的定位。

亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，Covid-19 危機正顯示亞馬遜業務的適應性和耐久性，這是前所未有也是迄今面臨最艱難的時刻。「在正常情形下，公司會預計第二季營業獲利 40 億美元以上，但因預期這些錢將全數甚至更多用在 Covid 相關的費用上，用以向客戶提供產品同時保障員工安全。」他提到亞馬遜現在擁有一支專門的團隊，致力提高 Covid-19 檢測能力。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 重申對亞馬遜股票的「增持」評級，目標價自 2525 美元提升至 3000 美元，處於華爾街高點，並將亞馬遜列為首選名單。

「我們相信，亞馬遜可能是唯一一家在危機時期能夠如此有規模和效率地為客戶提供良好服務的企業，儘管近期成本因此更高，但好處是可以提高客戶忠誠度並更快速地採用電商管道。」

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 重申其加權評級，將目標價自 2400 美元提高至 2650 美元，亦將亞馬遜列入首選名單。他認為亞馬遜本季財報「強化了我們觀點，亦即居家辦公與上課的避疫做法可能會加速電商成長，亞馬遜漲勢也會加速並延長。」

Nowak 認為，亞馬遜承諾投資購買防疫用具給員工和顧客，這將是潛在的競爭優勢，「未來我們預期消費者對包裝和產品的無菌性有更高的要求，亞馬遜的投資打造自己成為與眾不同的競爭對手，推升同業與其競爭的成本。」

MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 認為，亞馬遜在脫離低迷後可能在醫療保健領域成為重要角色，同時也將受惠於「網購雜貨和居家商品潮流加速」這一點，「亞馬遜在創新流程和產品以對抗大流行的經驗，可望引導其解決美國的醫療保健問題。」他維持「買入」評級，並將目標價從 2500 美元上調至 2550 美元。

Pivotal Research 分析師 Michael Levine 同樣重申亞馬遜「買入」評級，並將目標價自 2450 美元上調至 2700 美元。「大方向來說，我們認為 Covid-19 驅動了 Amazon Prime 邁向更高的採用率，實體零售產業進一步疲弱，而亞馬遜為了物流所做的投資將驅動競爭的護城河，最終將讓其他競爭者無法匹敵，因此現在股價的小小回檔將是巨大的買進契機。」