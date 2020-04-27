WSJ：蘋果打算將2020年旗艦iPhone量產時程延後一個月

因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情削弱消費者需求且干擾亞洲供應鏈生產作業，傳出蘋果 (AAPL-US) 打算將 2020 年旗艦 iPhone 的量產時程延後一個月。

蘋果通常會在 9 月中旬發布新款 iPhone，並在月底前開始銷售，在此之前，通常量產作業會在 7 月進行，並在 8 月左右提升庫存。《華爾街日報》報導稱，蘋果仍將在今年 7-9 月間生產下一代 iPhone，但量產時程延後意味著年底前可能出現 iPhone 供應短缺。

消息人士表示，蘋果計劃將其原定今年下半年生產的手機產量至少削減 20％，目前還不清楚削減之產量是否將在明年補足。

與此同時，據蘋果內部負責人力招聘的員工稱，蘋果最大組裝廠富士康 (Foxconn) 近週來已停止鄭州工廠的招聘作業。

蘋果先前曾經歷過 iPhone 量產延後問題，iPhone X 在 2017 年 9 月與 iPhone 8 同時發布，但因碰到生產問題，直到 11 月才正式上市，iPhone XR 也是在 2018 年 9 月發布隔一個月後才上市，報導傳出蘋果螢幕生產方面存在一些問題。

自今年 2 月蘋果警告第二季營收恐無法達標後，市場普遍預計今年 5G 版 iPhone 出貨量將會推遲，部分原因為疫情大流行限制了生產。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 近期於報告中表示，除非蘋果無法在 2020 年假期銷售旺季前出貨，否則投資人不必擔心發布延遲。