疫情影響蘋果供需兩端 新機iPhone 12傳將延期發布

近日市場上對於蘋果 (APPL-US) 的 iPhone 新機延後發布的消息正在蔓延，據上月《日經》報導指出，蘋果正在考慮延後今年 iPhone 12 的發布，同時，《華爾街日報》也提到，由於亞洲需求疲軟和供應鏈問題的背景下，蘋果已將年底欲推出的 iPhone 12 的生產計畫延後約 1 個月，且蘋果計劃在 2020 年下半年將其手機生產數量減少達 20%。

對於蘋果而言，手機的發佈時間對於搶佔手機市佔具有戰略含意，而相對於蘋果其他的服務與訂閱收入，手機仍然是營收主力，根據上季財報數據顯示，iPhone 部門佔蘋果收入達 61%，其他的服務收入僅佔 14%。

不過，疫情影響下 iPhone 新機延誤是不可避免的，居家辦公以及出國限制影響了蘋果工程師與亞洲零件供應商和代工廠的合作，設計新手機所需的關鍵過程如測試等，在視頻會議上無法良好地發揮作用。

此外，這次新機為蘋果支援 5G 的第一年，其所需的合作又更為密切，與過去的硬體升級相比，對 iPhone 的要求更高，因而提高如期發布的困難度。

除了供應鏈問題外，需求面也遭遇困難，在目前不確定的大環境中，消費者對於購買手機需求可能會遞延。對於消費者而言，iPhone 的定位已非必需品，幾乎成了奢侈品的角色。

一些市場分析師預估，現階段不安的大環境下，手機購買需求將會降低或遞延，平均 iPhone 更換週期將會延長到 4 年以上，iPhone 更換週期逐漸拉長已成華爾街對蘋果最大的擔憂之一。

另外，美國電信公司也發現了手機設備升級的需求疲弱，上週 AT&T 表示，目前手機設備升級的用戶了僅佔其業務範圍的四分之一，為歷史以來新低；而 Verizon 用戶手機升級業務也降幅超過 4 成。