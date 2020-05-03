〈觀察〉疫情干擾景氣循環 晶圓代工產業下半年恐旺季不旺

晶圓代工廠上半年均未受疫情衝擊，客戶需求仍強，但受疫情帶來的不確定性影響，台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 與世界先進 (5347-TW) 均保守看待下半年，台積電估營收將持平上半年至微幅衰退，聯電也示警客戶砍單恐不可避免，在客戶端可能面臨庫存調整之下，晶圓代工產業下半年恐旺季不旺。

台積電第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，仍有機會續寫新猷，雙率也將續站穩高檔；雖然客戶需求目前未趨緩，但受肺炎疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，且為市場帶來不確定性，預估客戶需求將會調整，保守看待下半年市況。

台積電預估，下半年營收將持平上半年至微幅衰退，不過，由於 5 奈米將進入量產，將侵蝕下半年毛利率 2-3%，若加上新冠肺炎疫情帶來的不確定性影響，導致需求下滑，影響產能利用率，則下半年毛利率將較上半年衰退幾個百分點。

去年 10 月時，台積電原先預期今年營收將優於產業平均、即年增逾 17%，但受疫情影響，日前法說會上下修對全年半導體與晶圓代工產值預估；而由於居家工作需求成長，高效運算平台動能優於預期，仍樂觀看台積電今年展望，估營收成長 14-19%，高標逼近 20%，雖下修展望，但守住雙位數增幅。

聯電則受電腦周邊與終端市場消費性電子產品庫存回補支撐，晶片需求略微上升；第 2 季受面板驅動 IC、電源管理 IC 與微控制器 (MCU) 需求推升，8 吋產能將維持滿載。

但也由於 COVID-19 疫情因素，導致不確定性升高，聯電看下半年展望仍有不確定性，相對保守看待，並認為客戶端可能面臨庫存調整情況，砍單不可避免。

外資也認為，聯電第 2 季營運表現可期，但下半年可能面臨客戶庫存調整，與台積電日前釋出的訊息大同小異，雖然聯電下半年將有 28 奈米新專案加入，但在終端需求衰退之下，進度恐不如預期，估下半年營收恐明顯衰退。

世界先進首季產能利用率近 9 成，第 2 季將提升至 91-93%。目前客戶需求與第 1 季約略相同，訂單可掌握到第 2 季底。世界先進表示，雖然客戶需求仍強，未縮減訂單或下修需求展望，但下半年不確定性大，非常審慎看待下半年，也因此還無法對全年做完整預測。

市調機構集邦科技旗下拓墣產業研究院最新調查也指出，受新冠肺炎疫情影響，若導致供應鏈斷鏈，將增加半導體業者營運難度，而商業活動及社會活動力下降，將引發旺季效應遞延或弱化的可能。