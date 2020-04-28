〈世界法說〉Q2營收估季增2-7%可望續創高 下半年不確定性大

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (28) 日召開線上法說會，估第 2 季營收將季增約 2-7.1%，可望續創新高，毛利率 31-33%，營益率 19-21%，雙率均較上季成長，產能利用率將達 91-93%，較首季 9 成提升。董事長方略表示，客戶需求與第 1 季約略相同，未縮減訂單或下修需求展望，但下半年不確定性大，仍審慎看待。

展望本季，世界先進表示，客戶晶圓代工需求穩定，加上新加坡新廠營收可完整認列，估營收將介於新台幣 80-84 億元間，季增約 2-7.1%，隨著新廠產能利用率提升，估毛利率 31-33%，營益率 19-21%，雙率都較上季走揚。

世界先進首季產能利用率近 9 成，本季將提升至 91-93%。方略表示，本季月產能估季增約 2%，達 23.9 萬片 8 吋晶圓，目前客戶需求與第 1 季約略相同，訂單能見度維持 2 個月左右，可掌握到第 2 季底。

方略指出，以製程別來看，本季客戶對細線寬產品需求持續增加，0.18 微米與先進製程營收比重可望提升；以平台來看，隨著客戶對資料中心、伺服器等電源管理產品需求增加，加上新品量產，本季電源管理營收產品比重將成長，需求最強勁。

對於後市，方略表示，受到 COVID-19 疫情影響，近期全球許多機構大幅也大幅下修 GDP，先進經濟體甚至全轉為負數，雖然目前客戶需求仍強勁，未縮減訂單或下修需求展望，但下半年不確定性大，因此非常審慎看待下半年，為最好、最壞情況各做準備，但也因此，尚無法對全年做完整預測。

就 8 吋市況，方略認為，需求仍強，但下半年不確定性高，若疫情在上半年獲得控制，第 3 季半導體產業鏈應可走向復甦，但將是 V 型或 U 型復甦也難以預期，對下半年市況非常審慎看待，而長遠來看，對 8 吋需求還是有信心。GaN(氮化鎵) 開發進度方面，預計年底送樣給客戶做產品驗證。

世界先進去年因購併新加坡廠等資本支出，使整體資本支出擴增至新台幣 101 億元，方略表示，考量客戶需求與提升生產效率等因素，今年全年資本支出仍維持新台幣約 26 億元，估全年產能約為 287.5 萬片 8 吋晶圓，年增約 15%。