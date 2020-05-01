蘋果營運反彈可期 病毒傷到iPhone銷售只是需求遞延

蘋果 (AAPL-US) 公布會計年度第 2 季 (3 月 28 日止) 財報，iPhone 營收受 COVID-19 疫情影響年減 7%，Q3 表現可能更差，這支手機似乎從原本「必須擁有」的產品變成「可以等待」。但路透 Breakingviews 專欄作家 Robert Cyran 認為，消費者對手機的需求只是遞延、並未消失，5G 新機仍有可能帶動換機需求，蘋果營運表現可望反彈。

iPhone 是占蘋果最高營收比重的產品，在中國組裝後銷往到全世界，因此在疫情導致供應鏈中斷、直營門市關閉、消費者必須自我隔離的情況下，銷售受到影響不令人意外。這也導致蘋果 Q2 整體營收只比去年同期增加 1%。

但蘋果其他領域的業務卻因疫情受益：宅在家裏的消費者願意花更多錢在 app 上，蘋果的服務事業 Q2 營收躍增 17%，占整體營收的比率也從去年同期的 20% 提高到 23%。

蘋果 Q3 業績恐怕無法靠 iPhone 帶動。Cyran 指出，雖然 4 月推出的 iPhone SE 或許能有些許幫助，但大多數門市尚未恢復營業的情況下，加上手機市場早已飽和，需求可能要等上幾個月、甚至幾季才有可能反彈。

相較於臉書 (FB-US)、Google(GOOGL-US) 這些矽谷巨人，蘋果的短處在於仰賴中國業績、且商品大多透過實體門市販售。

但是 Cyran 認為，蘋果也有一項長處：手機需求只是遞延，不像臉書上的網路廣告消失後不留下任何痕跡。今年稍晚發布的 5G 新機，仍可能促使等得夠久的消費者換掉手上的舊 iPhone。因此，投資人還是可以好好期待蘋果營運反彈。