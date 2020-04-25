川普：蘋果庫克料經濟將呈「V 型復甦」

美國總統川普週五 (24 日) 和蘋果 CEO· 庫克 (Tim Cook) 會談，雙方討論新冠肺炎 (Covid-19) 疫情和經濟狀況。川普說，庫克預期經濟將呈現 V 型復甦。

川普週五受訪時表示，庫克認為經濟將呈現 V 型復甦，在新冠疫情爆發後，經濟將快速進入谷底，緊接著強力反彈。

事實上，庫克近期就曾釋出樂觀的預期，上週庫克召開的全公司虛擬會議時就曾表示，蘋果 (AAPL-US) 將從疫情中強力崛起，在研發方面持續推動「重大」投資，直營門市正準備恢復營業，而新冠肺炎不會打亂新品的發表時程。

然而，近期華爾街與聯準會 (Fed) 官員的看法卻和庫克相左，預測 V 型反轉的機率不高。

前美國聯準會主席柏南克本月 8 日表示，V 型復甦只能在遏制疫情的場景下發生，但目前更可能的情況是，美國逐步地重啟經濟，但隨著新一波疫情爆發，經濟將再度放緩。

美國聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和明尼蘇達 Fed 分行總裁 Neel Kashkari 都說，沒有理由認為經濟將無法呈 V 型復甦，美國恐將經歷 18 個月反覆停工、復工的艱難狀態。

瑞銀交易大廳主任 Art Cashin 7 日表示，目前看來經濟復甦需要較長時間，川普和紐約州長古莫都想著重啟經濟但都有遲疑，由於疫情再起的擔憂，人們可能不會立刻恢復以往生活，預料經濟快速反彈的機率相當低。

截稿前，蘋果未回應媒體置評請求，也未進一步提供談話細節。

華爾街正等待蘋果下週公布最新財報，一窺新冠疫情對其全球業務帶來的影響。投資研究機構 Evercore ISI 預測，蘋果屆時將宣布股息加碼和擴大執行千億美元庫藏股計畫。蘋果股價週五上漲 2.93% 至每股 282.96 美元。