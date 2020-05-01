〈財報〉Visa Q2營收獲利佳 取消全年財測 盤後股價小跌

金融支付服務巨頭 Visa(V-US) 週四 (30 日) 於美股盤後公布止於 3 月底的會計年度第二季財報，得益於線上消費量增加，雖營收獲利優，但由於疫情導致經濟前景幽暗，Visa 拒絕提供全年財測展望，盤後股價小跌 0.74%。

週四 (30 日)Visa 股價下跌 1.69% 以每股 178.72 美元作收，而在財報公布後，盤後股價再小跌 0.74%，至每股 177.40 美元。

Visa 股價 (圖片: Google)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 31 億美元，年增 6%

EPS 報 1.39 美元，年增 9%，優於市場預期的 1.34 美元

淨營收報 59 億美元，年增 7%，優於市場預期 57.2 億美元

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨利報 30.8 億美元，年增 4%

EPS 報 1.38 美元，年增 6%

淨營收為 59 億美元，年增 7%

營收以業務別拆分：

轉帳支付總額報 349 億美元，年增 7%

服務業務報 26 億美元，年增 9%

資料處理報 27 億美元，年增 11%

國際轉帳總額報 18 億美元，年增 2%

其他項目營收為 3.92 億美元，年增 20%

公司財測展望：

Visa 執行長 Alfred Kelly 在財報聲明中表示，公司的業務模式有一定韌性，但執行長仍警告：「公司的發展可能在未來幾個季度中充滿挑戰」。

鑒於新冠肺炎 (COVID-19) 的影響，全球經濟前景充滿「重大不確定性」，Visa 和其他公司一樣拒絕提供全年財測。

本季度 Visa 以股票回購和股息的形式向股東返還 39 億美元資本。

「隨著企業實施社會疏離、就地避難令或封城令，每週國內消費大幅下滑，特別是在旅遊業、餐廳、娛樂和能源的花費顯著減少，尤其 3 月下旬最為明顯。」

Visa 本季度總支付額年增 5%，不計歐洲境內的跨境交易量年減 2%，整體轉帳支付量年增 7%

Visa 交易量 (圖片: Visa IR)

公司還報告第二季度以外的支付數據，顯示截至 4 月 28 日，美國境內交易量下降 19%，金融 Debit 卡下降 6%，信用卡下降 31%。

4 月份電子商務交易量增長 18%，而信用卡交易量減少 45%。

財務長 Vasant Prabhu 表示，公司幾乎所有營收皆來自線上消費，4 月份最後兩週，線上消費增長 100% 以上。

Visa 各領域營收 (圖片: Visa IR)

電信、公用事業、保險和商業用品項目的消費則「相對良好」，整體在 3 月底僅下滑 15%，較去年同期相比「持平」。

過去幾年，Visa 一直處於併購潮，第二季度也持續擴展業務。 Visa 於 1 月份以 53 億美元收購金融新創公司 Plaid，標榜此舉能讓 Visa 以更安全的方式，連結消費者銀行帳號到各種支付應用程式如 Venmo 和 PayPal。

市場看法：

Wedbush 分析師 Moshe Katri 於週一重申 Visa 的「優於大盤」評級，並將其目標價格從 170 美元上調至 200 美元。

古根漢 (Guggenheim) 分析師 Jeff Cantwell 將 Visa 股票評級從「買入」下調至「中性」，市場依舊擔憂疫情對金融支付行業的影響。

競爭對手萬事達 Mastercard (MA-US) 在昨日公布第一季度財報，營收獲利均優於預期。《華爾街日報》報導，Visa 和萬事達卡已計劃增加對商戶的刷卡費用，此舉將帶給小企業最大衝擊。