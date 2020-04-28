全球最大原油ETF丟棄6月合約 WTI油價承壓再殺至12美元下方

原油價格在週二 (28 日) 亞洲盤勢繼續下挫，WTI(西德州原油) 期貨價下殺至每桶 12 美元以下，在儲油能力下滑之際，全球最大的石油 ETF 正丟棄所持的 6 月份合約。

截至台北時間 9:25，WTI 油價已跌至每桶 11.75 美元，在週一重挫 25% 之後，再下跌 8%。布蘭特原油相對平穩，下挫約 1%，報每桶 22.78%。

(圖表取自 investing.com)

全球最大的石油 ETF—United States Oil Fund LP(USO) 週一公告，將在 4 天時間內出售 6 月交割的所有原油期貨合約，這占原本 36 億美元投資組合的 20%，也導致了 6 月和 7 月合約價差出現大幅波動。

這支 ETF 似乎受到了來自經紀商的施壓，在未透露經紀商名稱之下公告稱，未來「投資組合中很大一部分將是現金，超過過去持有的水準，以滿足潛在的保證金要求 」。

部分這也反映監管機構和芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的擔憂，因為一旦再次重演負油價，投資者的資金就將有枯竭的風險。

這已經是過去 2 週內，這支 ETF 第 5 次修改投資政策，同時一直增加遠月合約在基金中的占比。根據新的做法，基金警告投資人，基金的估值可能會大為偏離油價，這相當於承認他們可能降低對 WTI 原油價格的追蹤。

經濟學人全球經濟學家 Cailin Birc 表示，USO 提交的文件削弱了市場對 6 月合約的信心，導致油價大跌。然而，這並不會改變 6 月的經濟前景，依然是相當困難。

USO 接下來將把大約 30% 的投資組合放在 7 月合約，在 8 月合約中放 15%，9 月合約中放 15%，10 月合約中放 15%，12 月合約中放 15%，2021 年 6 月合約中放 10%。

6 月合約較 12 月合約的貼水程度在公告發布後急劇擴大，一度達每桶 15.17 美元。