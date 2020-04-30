外媒：習近平、普丁將是這場新冠肺炎的最大輸家

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，病毒沒有國界，疫情更是不分種族，就算獨裁者不能倖免，有外媒論點指出，此次疫情似乎正標誌著威權主義的沒落，儘管極權國家趁此疫情加強國內的鎮壓，從西方獲取利益，並通過科技擴大監視，然而，疫情所造成的社會分裂和經濟衝擊正衝擊著這樣的威權專制。

以中國為例，在西方國家注意力受到疫情分散的情況下，習近平主席抓住了一個機會，加強了中國當局對中國南海有爭議島嶼的控制，同時逮捕了香港的民主派領導人，並威嚇台灣，另外，在更遠的地方，中國持續向那些努力控制疫情的國家提供援助，來建立軟實力。

自從新冠肺炎病毒像野火一樣席捲中國武漢以來，中國已經逐漸復甦，然而，驚人的是，比起注意到中國已從疫情中康復，事實上北京政府當局在早期疫情爆發時處理方式，也早已引發公眾憤怒。

習近平經常被譽為自毛主席以來最有權勢的中國領導人，但是，外媒認為，此次疫情爆發時北京當局的早期反應，表明了習近平的危機處理力量脆弱，幾個世紀以來，許多中國皇帝的命運表明，他們在政權淪陷之前都是把持著絕對的專制。

而除了亞洲地區外，疫情還促成了一種政治轉變，使中國政府幾乎失去了在西方國家的友誼，美國總統川普的支持者提倡了無數陰謀論，認為中國對疫情的第一個反應是隱瞞，因中國政府想要免除所有責任，故持續加強對事實的掩蓋，一個顯著的例子是，在國際調查進行的當下，澳洲當局更曾指責中國「拿經濟貿易來脅迫澳洲」。

歐洲的態度也有所轉變，一位歐盟資深外交官表示，在先前，歐洲對中國的政策態度是積極參與，如今，更多的是撤退。舉例來說，英國執政的保守黨內部對中國華為的反對也日益加劇，這使得英國首相強生 (Boris Johnson) 使用華為設備建設英國 5G 網路的計畫可能面臨失敗。

另一方面，外媒亦分析，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 也可能是更大的輸家，普丁計畫在 2020 年全面鞏固自身立場和俄羅斯的大國地位，並計畫通過贏得全國公民的投票，將總統任期再延長 20 年至 2024 年。然而，疫情也已拖垮這些計畫。

俄羅斯與沙烏地阿拉伯的價格戰失敗，油價暴跌至遠低於俄羅斯政府假定的每桶 40 美元的水平。俄羅斯當局承認，結果將是一場比 2009 年經濟危機更為嚴重的情況。

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