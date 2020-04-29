IDC估全球IT支出下降2.7% 半導體、電信投資逆勢成長

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，研調機構 IDC 預測，今年全球 IT 支出將衰退 2.7%，其中以飯店旅遊、製造業降幅最大，反觀醫療、電信、專業服務則可望逆勢成長，而以台灣而言，IDC 指出，因應未來需求，預期半導體、金融與電信等產業不會放緩新專案投資。

IDC 表示，疫情衝擊全球飯店旅遊業，預期廠商在運輸、個人和消費服務等產業 IT 支出將下降超過 5%，影響最為嚴重，其次則為製造業，估影響今年 IT 下降 3%；而疫情也讓各國政府增加 IT 支出，包含醫療保健和電信業需求增加，預期專業服務 IT 支出將年增 1.7%。

而依公司規模觀察，IDC 分析，中小型企業在 IT 支出減幅最大，估至少下降 2.7-4.9%，中大型企業 IT 支出則預計將下降超過 1%，下降約 170 億美元 (約新台幣 5000 萬元)。

以台灣為例，IDC 指出，中小企業雖放緩軟硬體服務時程，但也開始優化人力降低需求，大型企業則持續投資核心業務，像是半導體核心製程、純網銀開台、電信業者 5G 開台等，IDC 台灣研究經理蔡宜秀表示，預估今年第 3 季前，僅半導體、金融與電信等產業會持續投資新專案，其餘產業對專案服務與託管服務需求則趨緩。