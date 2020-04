IDC估全球IT支出下降2.7% 半導體、電信投資逆勢成長

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊,研調機構 IDC 預測,今年全球 IT 支出將衰退 2.7%,其中以飯店旅遊、製造業降幅最大,反觀醫療、電信、專業服務則可望逆勢成長,而以台灣而言,IDC 指出,因應未來需求,預期半導體、金融與電信等產業不會放緩新專案投資。

IDC 表示,疫情衝擊全球飯店旅遊業,預期廠商在運輸、個人和消費服務等產業 IT 支出將下降超過 5%,影響最為嚴重,其次則為製造業,估影響今年 IT 下降 3%;而疫情也讓各國政府增加 IT 支出,包含醫療保健和電信業需求增加,預期專業服務 IT 支出將年增 1.7%。

而依公司規模觀察,IDC 分析,中小型企業在 IT 支出減幅最大,估至少下降 2.7-4.9%,中大型企業 IT 支出則預計將下降超過 1%,下降約 170 億美元 (約新台幣 5000 萬元)。

以台灣為例,IDC 指出,中小企業雖放緩軟硬體服務時程,但也開始優化人力降低需求,大型企業則持續投資核心業務,像是半導體核心製程、純網銀開台、電信業者 5G 開台等,IDC 台灣研究經理蔡宜秀表示,預估今年第 3 季前,僅半導體、金融與電信等產業會持續投資新專案,其餘產業對專案服務與託管服務需求則趨緩。