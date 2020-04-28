特斯拉本週重啟Fremont工廠無望 盤後挫逾2%

特斯拉 (TSLA-US) 週一改弦易轍，取消了本週讓加州 Fremont 工廠復工的要求。

根據外媒得知的內部消息，特斯拉上週五和週末要求數十位休假員工於本週三 (29 日) 返回岡位，重新啟動 Fremont 工廠的生產。

然而，在週一發出的新訊息以及分布在內部留言版上的一些訊息指出，一名人資員工寫道，「按照管理團隊的指示，我們將不會在 4 月 29 日週三重返工作，請忽略全部有關本週返回工作的溝通和指示。」

特斯拉週一大漲 10%，但盤後因此消息而下挫 2% 以上，暫報 782.50 美元。

外媒先前亦曾報導，特斯拉可能不得不撤回本週重啟工廠的計畫。Fremont 工廠位於加州阿拉米達郡 (Alameda)，當地的衛生命令要求特斯拉每日只能以最基本水準運作工廠。特斯拉此前表示。一旦這些命令到期就會重啟生產，該公司預計日期為 5 月 4 日。

然而，根據週一發布的消息，阿拉米達郡計畫將該衛生命令延長至 5 月底，以遏制新冠病毒的傳播。

特斯拉沒有立即回應置評請求。

特斯拉的 Fremont 工廠生產 Model S 和 X 車款，以及更新的 Model 3 和 Y 車款，交貨對象是北美和歐洲的顧客。特斯拉的中國上海工廠目前每週運作 6 日，但先前該工廠也因防疫要求而停工，但在當地政府幫助下迅速重啟，前後關閉時間約 2 週。

特斯拉預計週三公布第一季財報。