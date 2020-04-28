〈紐約匯市〉疫情緩解 各地經濟解封 美元走軟 英鎊歐元雙漲

週一 (27 日) 美元全線下跌，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情減緩，隨著許多國家宣布解除封鎖措施，加上美國經濟活動重啟的預期，避險需求降溫，美元指數下跌 0.31%，至 100.118，一度跌至 100 點以下。

週一英鎊歐元雙雙脫離盤中低點，日圓兌美元升至兩週來高位，澳幣、紐幣和加幣同樣出現強勁上行力道。

紐約布朗兄弟哈里曼銀行全球外匯策略主管 Win Thin 表示，經濟重啟的計畫，為市場帶來鼓舞情緒，美元承壓。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

全球新冠肺炎疫情出現顯著的放緩趨勢，新增確診病例、死亡人數和住院患者均有下降跡象，而歐洲疫情重災區義大利、法國和西班牙，亦將逐步鬆綁封城令，為經濟重啟鋪路，提振市場情緒。

紐約及美國部份州政府宣佈將放寬封鎖措施、並重啟經濟活動，紐約州長古莫表示，肺炎相關的住院率已連續 14 天下降，且死亡病例數亦創下近一個月來的低點。

義大利將於 5 月 4 日開始，放寬全國封鎖限制，法國政府希望能在 5 月 11 日前，恢復中小學開課、以及大部份機構和企業的正常運作。歐元區經濟主體德國，亦於上週宣布恢復部分商業活動，福斯在歐洲最大的車廠，位於德國沃爾夫斯堡的總部也在週一 (27 日) 復工。

歐元兌美元上漲 0.06%，早盤時段一度升至 1.0861 美元；信用評級機構標普 (S&P's) 週五重申義大利的 BBB 評級後，歐元獲得支持。

英鎊兌美元上漲 0.47%，來到 1.2426。感染新冠肺炎的英國首相強生 (Boris Johnson) 在隔離休養近一個月後，將於週二重返崗位，市場關注強生在封城期限 5 月 7 日結束前，放寬或調整下一階段的封鎖措施。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

然而強生表示，目前要鬆綁英國的封城限制還言之過早，他強調不願冒著疫情二次爆發的風險重啟經濟，若無法控制疫情，恐怕會造成另一波經濟災難，強生稱未來幾天會盡快做出決定。

在新冠肺炎造成的經濟動盪下，導致避險資金流入和美元短缺，投資者紛紛湧向美元。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 分析師表示，目前為止，全球股市在 4 月份有顯著回升跡象，暗示美元可能會出現重大的「再平衡效應」。

分析師說道，「隨著投資人在月底前重新平衡美元資產的對沖，美元這回將走跌」

週一日圓走揚，美元兌日圓下跌 0.23% 至 107.25 日圓。日本央行再度擴大貨幣刺激計畫，包括取消日本公債購買上限，更將公司債、商業本票 (CP) 的購買額度提高至 20 兆日圓，以緩解疫情對日本經濟造成的衝擊。

此外，日本央行於 27 日下修今年度的日本經濟成長率。由原本的 -3% 左右水準，下調到 -5% 左右水準，很可能較 2008 年金融海嘯時的 - 3.4% 還要來的更糟。

投資人密切關注將於週四舉行的歐洲央行 (ECB) 會議和美國聯準會(Fed)4 月利率會議，市場預期，Fed 將繼續維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持無限 QE 購債政策不變。

市場亦預期 ECB 將繼續維持利率與 QE 規模不變，但 ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 可能將在記者會上釋出悲觀的歐洲經濟展望。

投行 ING 警告，若聯準會維持目前的疫情刺激措施，美元可能會因避險需求減少而於週三擴大損失。

截至 4 月 21 日當週，美元淨空頭頭寸價值 115.1 億美元，前一週淨空頭頭寸為 113.9 億美元，根據路透社和美國商品期貨交易委員會週五發布的數據顯示，這是近兩年來的美元淨空頭頭寸。

澳幣兌美元走揚，澳洲昆士蘭省和西澳大利亞省表示，將在本週放寬社會隔離禁令後，澳幣強漲 1.15% 至 0.6459 美元，早盤時段一度漲至 0.6471 美元，創下 3 月 12 日以來新高點。

截至週六 (25 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.118。-0.31%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0828 美元。+0.06%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2426 美元。+0.47%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6459 美元。+1.15%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4043 加幣。- 0.42%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.25 日圓。- 0.23%