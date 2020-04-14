歐洲國家準備解封 歐股連日上漲進入「技術性牛市」

近日來武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於歐洲區呈現逐漸放緩的跡象，疫情重災區義大利及西班牙，亦宣佈將逐步放寬封鎖措施，促使歐股於近日來持續上漲，於週二 (14 日) 台北時間下午 6 時許，道瓊歐洲 600 指數上漲 2.16 點或 0.65%，達 333.96 點。

道瓊歐洲 600 指數日 k 線圖

雖然歐股較 2 月 19 日的高點以來仍下滑了 23%，但自 3 月的低點以來，已上漲了超過 20%，並進入「技術性牛市」。

受惠於中國優於預期的貿易數據，亞洲股市於週二 (14 日) 亦呈現上漲的趨勢。根據中國海關總署數據顯示，中國 3 月份的出口額下滑了 6.6%，進口額則是下滑 0.9%，下滑幅度皆低於預估值，刺激亞股上揚。

另外，美國聯準會亦宣佈開啟商業票據購買措施，並表示在過去兩週以來，市場的融資壓力已獲得疏緩。

Joh Berenberg Gossler & Co. 的研究主管 Ulrich Urbahn 表示，中國優於預期的經濟數據、以及聯準會的寬鬆政策，促使投資人的不安情緒獲得改善。儘管如此，由於市場仍具高度不確定性，建議投資人採用循序漸進的方式增加風險性資產的持有。

除此之外，西班牙及義大利的新增確診病例、死亡病例數皆呈現減少趨勢，西班牙政府宣佈，於週一 (13 日) 開放部份建築及製造業場所，義大利亦宣佈自週二 (14 日) 起開放部份商業活動。另外，德國衛生部長 Jens Spahn 亦於週一 (13 日) 表示，將考慮逐步恢復經濟活動。

受惠於各項利多因素，刺激歐股呈現上漲趨勢，其中，醫療衛生部門上漲了 2.1%，旅遊及休閒部門則上漲了 1.3%。

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