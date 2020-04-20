疫情衝擊就業 麥肯錫：歐洲失業率恐翻倍

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，並衝擊歐洲經濟，諮詢公司麥肯錫 (McKinsey) 預估，由疫情導致的永久性裁員以及薪資和工時的減少，歐洲失業人數恐將在未來幾個月內倍增，多達 5900 萬個工作崗會將會受到影響。

麥肯錫預估，歐盟 27 個成員國的的失業率可能將在 2020 年達到峰值，並在 2021 年第四季度恢復到危機前的水平。但是，在最壞的情況下，失業率可能在 2021 年達到 11.2% 的峰值，並且到 2024 年才恢復到 2019 年的水平。

在今年 2 月份，即整個歐洲開始祭出封鎖措施的前一個月，歐元區的失業率降至 12 年低點。歐元區共有 19 個國家的失業率為 7.3%，為 2008 年 3 月以來的最低水平。然而，在疫情爆發後，對該區域經濟造成嚴重衝擊，迫使失業率提升。

該報告表示：「失去工作機會不僅是對個人的一場悲劇，從經濟角度來看也將是非常痛苦的。」該研究也強調了受教育程度與短期工作風險之間的緊密聯繫，並表示可能因此「加劇現有的社會不平等現象」。

目前面臨風險的工作中，有一半是來自客戶服務、銷售、餐飲服務和建築業。報告中指出，歐洲的批發和零售部門，可能有 1460 萬個工作面臨流失的危機，其中旅館和餐飲業恐將有 840 萬人面臨失業，藝術和娛樂業也恐將有 170 萬個就業機會流失。

歐盟執委會 (European Commission) 本月初提出了一項工資補貼計劃，以鼓勵雇主減少工人的工作時間減少裁員，這項計劃的資金規模為 1000 億歐元 (1087.6 億美元)，來自歐盟所有國家擔保的貸款。

歐盟執委會也預期，由於新冠肺炎疫情的爆發，歐盟今年將陷入嚴重經濟衰退，該疫情以精嚴重拖累 27 個成員國的經濟活動。