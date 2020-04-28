〈美股盤後〉WTI雪崩！美多州跟進重啟經濟 道瓊站上 24000 關口

週一 (27 日) 美國多州本週將跟進重啟經濟行列，恐慌指數 VIX 連續第四個交易日下滑，風險胃口大開，美債殖利率上揚，美元走弱，黃金下滑，WTI 原油大崩逾 20%。

德銀初估財報優於預期，提振金融股表現，美股四大指數集體收紅，道瓊站上 24000 關口。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 300 萬例，死亡人數亦突破 20.8 萬例，美國迄今累計確診數超過 97.2 萬。西班牙、法國、義大利等國新增死亡下滑至一個多月來新低。

諸如科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州、田納西州，以及喬治亞州等美國多州本週將放寬防疫限制、重啟經濟。

隨著美國疫情震央紐約州新增死亡數放緩，紐約州州長古莫上週日表示，紐約州計劃分階段重新開放經濟

世衛 (WHO) 週一警告，新冠危機的終點還相當遙遠，目前還出現其他疾病疫苗短缺現象。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 358.51 點，或 1.51%，收 24,133.78 點。

標普 500 指數上漲 41.00 點，或 1.45%，收 2,877.74 點。

那斯達克指數上漲 95.64 點，或 1.11%，收 8,730.16 點。

費城半導體指數上漲 22.48 點，或 1.32%，收 1,725.04 點。

標普 11 大板塊全面揚升。金融股領軍大漲 (3.61%)、其次是房地產 (3.00%) 與材料 (2.64%) 板塊 。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅蘋果微漲。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.42%；臉書 (FB-US) 下跌 1.35%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.071%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.29%。

道瓊 30 檔成分股以迪士尼、3M、摩根大通領漲，漲幅均超過 4%。

陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.93%；高盛 (GS-US) 上漲 3.69%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.09%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.48%。

費半成分股盡數收高。安森美 (ON-US) 上漲 4.98%；AMD (AMD-US) 上漲 0.55%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.35%；美光 (MU-US) 上漲 2.54%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.59%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.079%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.37%。

台股 ADR 全部揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.80%。

焦點個股與財報消息

外媒報導，新冠危機削弱了全球消費者的需求，也破壞了蘋果在亞洲的供應鏈，蘋果打算將 2020 年旗艦 iPhone (iPhone 12) 量產時程延後一個月。蘋果股價週一收漲 0.071% 至每股 283.17 美元

「景氣金絲雀」卡特彼勒 (CAT-US) 開盤一度挫至每股 109.73 美元，尾盤衝高逾 1.07% 至每股 115.20 美元。摩根士丹利將其股票下調至「減持」，預期疲軟油價、採礦商品價格的下跌、非住宅建築業支出下滑，將對卡特彼勒帶來不利因素。

德意志銀行 (DBK-DE)(DB-US) 週一公布初估財報，預期第一季獲利優於分析師預期，但受到新冠疫情的衝擊，該行已預留了 5 億歐元貸款損失準備金，其週一股價暴漲 12.44% 至每股 6.69 美元。

波音宣布終止收購巴西航空工業 (Embraer) 商用客機部門，恐遭 Embraer 索賠 1 億美元違約金，其股價週一下滑 0.24% 至每股 128.68 美元。

華爾街分析

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示：「今天市場上出現了一絲曙光。這可能是一個跡象，表明投資者對走出 (疫情) 困境更有信心了。」

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示：「市場共識是肯定會有大量的負面消息衝擊市場和投資者，我們已經消化了這種假設，但一方面我們不知道的是，世界將變成怎樣？以及歷史性的政策反應將在多大程度上減輕潛在的經濟損害。」

本週科技股超級財報週開跑，約有 173 家企業公佈最新財報，包含蘋果、亞馬遜、微軟、波音等重磅企業。華爾街分析師預計，標普 500 強企業第一季獲益將下降近 15%，而能源產業利潤估計下滑了 68%。

外界關注聯準會 (Fed) 週四的 4 月利率會議結果，目前市場預期，Fed 將繼續維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並維持無限 QE 購債政策不變。