為提高流動性 通用汽車暫停股利發放、庫藏股回購

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致消費需求萎縮、以及汽車市場買氣低迷，並對汽車業者造成衝擊。通用汽車 (GM-US) 於週一 (27 日) 宣佈，將暫停股利發放、以及庫藏股購買計劃，以保留公司的帳上現金。

此外，通用汽車亦宣佈，為了提升公司流動性，已將 36 億美元的三年期循環信用額度，延長一年至 2022 年 4 月。為了確保手頭充足的現金部位，該公司亦表示，將會採取更多必要的措施。

通用汽車已於日前宣佈，將延後發放約 6.9 萬名受薪雇員的 20% 薪資、削減高階管理人員的薪酬、並要求 6500 名員工強制休假。

通用汽車 CFO Dhivya Suryadevara 表示，公司將持續致力於提升流動性、增加現金部位、及強化資產負債表，以因應肺炎疫情所造成的不確定性，

為了防止疫情的擴大，通用汽車於北美的工廠，已自 3 月中旬起被迫關閉。目前該公司連同福特汽車 (F-US)、及飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) (FCA-US)，與美國聯合汽車工會 (UAW) 協商工廠重新復工的時程，但工會領導層卻於上週表示，反對通用汽車工廠於 5 月初復工的計劃，並認為目前復工的風險過高。

除通用汽車之外，福特汽車亦於上個月宣佈，將暫停發放現金股利，並撤回 2020 年的財務預測。

自今年以來，通用汽車股價已下跌了 40%。在暫停股利發放、庫藏股購買計劃的消息公佈後，該公司股價應聲下跌。於週一 (27 日) 台北時間晚上 11 時許，通用汽車股價下跌 1.64%，達每股 21.59 美元。