美媒：川普考慮利用緊急貸款 加大對美國郵政署控制

據《華盛頓郵報》週四 (23 日) 報導，川普政府正在考慮利用疫情相關的緊急貸款援助，逼迫資金短缺的美國郵政署 (U.S. Postal Service)，對其結構及管理做出重大改變。

郵政署不收取納稅人資金，而是根據所收取的郵費運營，但受到 COVID-19(新冠肺炎) 疫情影響，導致郵件數量大幅下降。

在國會通過的 2.2 兆美元刺激方案中，計畫提供 100 億美元貸款給郵政署。多個消息來源指出，川普與財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin)，打算利用這筆貸款承諾，要求郵局署配合做出改革。

川普長期以來指責郵政服務的運行方式，使亞馬遜等公司受益。他多次要求，郵政署應提高包裹運送的總體收費，並使對亞馬遜的收費提高一倍。

除此之外，川普政府希望對郵政署高級官員，享有更高的控制權，同時削弱郵政工會的力量，做為批准貸款的條件。

整體而言，這些結構性的改革，將使郵政署管理和業務運營的大部分決策權，從這家機構的理事會和郵政監管委員會轉移到財政部。

由於疫情影響，郵政署預計會出現 130 億美元的缺口，而員工仍然被列為必不可少的職位。根據工會的統計，郵政署的 63 萬員工中有 1219 名工人的新冠病毒檢測呈陽性，有 44 名工人死亡。