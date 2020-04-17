美國國會預算辦公室：救濟法案將帶來1.76兆美元聯邦赤字

美國國會預算辦公室 (Congressional Budget Office，CBO) 週四 (16 日) 表示，聯邦政府為緩解美國人和企業免受 COVID-19(新冠肺炎) 疫情打擊的刺激方案，將使政府最終損失 1.76 兆美元，此一數字遠低於法案所計算的 2.2 兆美元規模。

報告指出，雖然法案提供的財政援助超過 2 兆美元，但實際的成本不會這麼高，因為其中某些援助是以貸款擔保的形式出現，估計不會對預算產生影響，特別是用於支持聯準會貸款計畫的 4540 億美元。

《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》帶來的主要支出為 3 大類：9880 億美元的強制性支出、4460 億美元的收入減少，以及 3260 億美元的可自由支配支出。

CBO 估計，法案今年將導致超過 1 兆美元的支出，同時使政府收入減少 5710 億美元。在到 2030 年的 10 年中，將使赤字增加 1.8 兆美元。

CBO 預估，疫情將導致本季美國失業率達到 14%，將打破 1982 年所創二次戰後失業率 10.8% 的紀錄。

在疫情迫使經濟停滯之前，聯邦赤字就已經在快速增長。CBO 3 月初曾預計，2020 財年聯邦支出將超過收入 1.073 兆美元。

不過由於經濟不景氣、對社會疏離措施的影響和封鎖，預計還會有新的救助方案推出，進一步推升聯邦政府赤字。

即使美國政府持續發債，但投資者對美國國債的需求仍然保持強勁，10 年期美國公債週四殖利率為 0.61%，與此相較，1 年前為 2.6%，聯準會大量購買公債，也幫助殖利率維持低點。