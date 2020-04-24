英國脫歐明年起貿易規則改變 企業應儘速檢視交易與控股模式

英國正式脫歐，明年起英國出口到歐盟的貨物將受到進口程序的約束，而從歐盟寄往英國的貨物也將受出口程序的約束，企業必須盡速檢視是否需要調整歐洲的交易模式及控股架構。

英國今年 1 月 31 日正式脫離歐盟，根據《英國脫歐協議》(Withdrawal Agreement)，2 月起到今年 12 月底展開為期 11 個月的過渡期直到 2020 年底。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示， 英國脫歐後對於企業最大的稅務影響就是關稅與增值稅，換言之，明年起若沒有談成任何貿易協定，從歐盟運貨至英國將必須再次進口繳交關稅及進口增值稅。

曾博昇說，台資企業出口貨物到歐盟或英國，海運通常以德國漢堡港或荷蘭鹿特丹港為常用港口，但英國脫歐後，可能從德國或荷蘭的發貨倉，運至英國的發貨倉或直接送到英國客戶所在地。

一般而言，若台灣企業有歐盟子公司，英國為常見的控股國家之一用來持股其它歐盟子公司，在英國脫歐過渡期結束前，歐盟子公司支付股利給英國控股公司時，可透過歐盟母子公司稅務指令 (EU Parent Subsidiary Directive)，使股利扣繳稅降為 0%，一般優於個別雙邊租稅協定。

但明年起股利扣繳稅無法再適用歐盟母子公司稅務指令免稅，而須依照英國與其他子公司國家的雙邊租稅協定稅率而定，一般來說介於 0 到 15% 之間。

曾博昇建議，明年開始所有的脫歐制度將正式上路，企業必須盡速檢視是否需要調整歐洲的交易模式及控股架構，避免產生英國脫歐造成不利的稅務效果。