日本通縮陰影又來了 3月核心CPI僅成長0.4%

日本總務省在週五 (24 日) 公布了 3 月份 CPI，在去除生鮮後的核心 CPI 報 101.9，較去年同期上升 0.4%。這個表現符合市場預測，也是連續第 39 個月出現上揚。但受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，以及原油價格下滑影響，上升幅度較前月減少 0.2%。

2020 年 3 月日本 CPI (圖片來源：日本總務省)

冰淇淋、洋芋片等零嘴與食物價格的上揚，將整體數據向上推高。還有大型保險公司調高了火災、地震，以及汽車保險的保費，也同樣推高數據。上網費用也在 2019 年 10 月消費稅調漲後，就不斷的持續上升。

而在另一方面，由於新冠肺炎疫情擴大，也造成了物價下跌。飯店的住宿費用因為國外旅客大減而下跌，日本國產牛肉的需求也出現大幅滑落。還有原油價格的下滑，也使得電費、瓦斯費降低。

負責調查的官員表示，汽油等需求仍持續低迷，也會持續關注未來的原油市場發展。

不含生鮮食品的查價項目中，有 385 個項目上揚，116 個項目下滑，22 個項目持平。

不含生鮮、能源的超核 CPI 報 101.9，較去年同期上揚 0.6%。全物價 CPI 報 101.9%，年增 0.4%。

當局也在同日公布了 2019 年度的 CPI。核心 CPI 報 101.8，年增 0.6%，也是連續第 3 年出現上揚。外食與家庭用耐久財的價格上揚，貢獻最多。