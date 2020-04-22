川普：將要求大型公司退還所申請的PPP援助

美國總統川普週二 (21 日) 表示，他將要求大公司退還他們從聯邦刺激計畫中獲得的資金，因為這個計畫是為了幫助小型企業。

川普還點名哈佛大學的捐贈基金，批評他們拿了 PPP(薪資保護計畫) 資金，必須歸還給政府。他補充說，其他沒有透露名字的大公司也要還錢，這項計畫的目的是讓小企業可以在防疫期間，仍能順利支付員工薪資。

有報導稱，哈佛大學捐贈基金透過此方案借款逾 800 萬美元，不過哈佛大學發布聲明，表示並未申請過貸款，也沒有收到過來自美國小企業管理局的 PPP 任何資金，相關報導並不準確。

哈佛發言人 Jason Newton 表示，學校確實獲得刺激方案中，高等教育緊急救濟基金的一部分，這些款項會用於給面臨緊急資金需求的學生提供直接援助。

川普政府先前受到抨擊，因為包括全國餐廳連鎖企業 Shake Shack Inc. 在內的大型公開上市公司卡位，讓小企業無從取得資金。Shake Shack 已經表示會歸還這筆約 1000 萬美元的補助。

資訊服務機構 Footnoted 估計，已有 100 多家上市公司獲得了這些援助。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在白宮記者會上強調，這筆資金的目的不在於大型上市公司，那些不符合標準獲得資金並不予退還的公司，將面臨「嚴重後果」。

梅努欽強調，申請援助中，74% 公司的貸款額不足 15 萬美元，說明這一計畫對最小的企業也都適用。