〈紐約匯市〉歐元區PMI數據萎靡 歐元走軟 美元持續上行

週四 (23 日) 美元指數小幅上漲 0.10%，來到 100.630，歐盟將於今日召開疫情高峰會，針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，討論大規模紓困案，週四匯市焦點轉向歐元。

美元漲幅收斂，除歐元與瑞郎外，美元兌所有主要貨幣走低，美國上周初領失業救濟金人數報 440 萬人，比市場預期略好，過去 5 週以來，失業人數飆升至 2645 萬人，消除美國過去十年來創造的就業機會。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐盟 (EU) 週四 (23) 召開會議，針對協助歐洲經濟度過肺炎疫情衝擊的大規模紓困案進行討論。市場預計這場峰會上歐盟各國間無法取得共識，進展不大。

EU 理事會主席 Charles Michel 表示，他們不會試著在今日視訊會議上達成協議。歐盟各國財務大臣在為重建融資的「歐盟聯合債券」(Coronabonds) 上意見分歧。

歐盟國家的不確定性對其單一貨幣相當不利，尤其義大利的負債累累，已經威脅到歐元。

為減輕義大利債市的壓力，週三 (22 日) 歐洲央行 (ECB) 決議放寬一項關鍵的貸款標準，接受銀行以部分被打入垃圾級的資產作為抵押品，藉此保護脆弱經濟體，並確保信用持續流入急需現金的企業。

丹麥銀行分析師認為，若歐盟沒有就聯合債券達成協議，ECB 此舉可謂及時雨，因此市場也不那麼擔心今日歐盟疫情高峰會上有無達成共識。

值得注意的是，德國基準債券和義大利債務之間的利差一直不斷在擴大，市場擔憂負債沉重的義大利無法再承擔重建經濟的成本。

歐元兌美元 (圖片: INVESTING)

週四歐元兌美元下滑 0.49%，至 1.0769 美元，在萎靡的經濟數據下，歐元跌破 1.08。疫情持續打擊歐元區商業活動，4 月份歐元區 PMI 收縮創下歷年來最慘，跌至 13.5，低於市場預期的 25。

德國、英國和法國 PMI 明顯低於預期，德國數據稍優於法國，義大利和西班牙數據更為嚴峻難看，歐元區最大經濟體德國，4 月綜合 PMI 初值跌至 17.1，創下歷史新低。

今日表現最好的就屬大宗商品貨幣，紐幣和澳幣領漲，加幣緊隨其後。紐西蘭和澳洲在防疫上相當有成效，已準備重啟經濟，開放部分地區學校與企業，但企業不得與客戶進行實際互動。

儘管澳洲 PMI 數據疲弱，澳幣依然飆升，總理 Scott Morrison 表示，他們將在下週放寬對關鍵健康和教育服務的限制，並允許兒童在 5 月 11 日開始重返學校。

紐西蘭和澳洲雙雙展現出領先於美國的經濟復甦能力，有利於兩國貨幣上行。



原油持續反彈，助長加幣，但與澳洲和紐西蘭不同的是，加拿大經濟前景嚴峻，因為該國承受新冠肺炎的三重打擊，包含美國停工以及破紀錄的負油價，抑制其貨幣漲勢。

儘管製造業和服務業採購經理人指數普遍下降，但英鎊持平。貨幣的彈性與美元和歐元的流動性有關。

英國政府準備在 5 至 7 月發債 1800 億英鎊，規模高於整個財年的原先規劃，以應對疫情帶來的額外開支

此外，日本連續兩月下調經濟評估，日本央行將在下週政策會議上討論無限制購買政府債券 (QE)，並將考慮大幅增加其購買的商業票據及公司債券。

日本央行的進一步舉動，可能引發其貨幣貶值，週四美元兌日圓匯率下跌 0.09%，來到 107.62 日圓。

截至週五 (24 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.630。+0.10%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0769 美元。-0.49%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2342 美元。+0.11%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6370 美元。+0.73%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4074 加幣。-0.59%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.62 日圓。- 0.09%